La termolese Alessia Fittante dell’Alberghiero vice campionessa italiana di corsa campestre

REDAZIONE TERMOLI

Dopo aver vinto la Fase Regionale di Corsa Campestre a Bojano nello scorso febbraio, Alessia Fittante studentessa della classe 3C dell’Istituto Alberghiero di Termoli nella Finale Nazionale svoltasi a Gubbio il 21 marzo si è classificata al secondo posto nella categoria Allieve raggiungendo un risultato di grande prestigio. L’ atleta molisana, accompagnata dalle prof. Rachele Berardini e Pina Di Giacomo è riuscita a tenere testa a tutte le atlete delle altre 20 regioni italiane cedendo alla fine solo alla bravissima atleta abruzzese Chiara Tardino e solo per pochi metri non è riuscita a vincere la gara. Alessia durante l’anno si è sempre allenata con sacrificio e passione. Aver raggiunto questo risultato è stato per lei e la sua famiglia un motivo di grande soddisfazione. Nella manifestazione nazionale c’è anche da segnalare la prova di Manuel Di Loreto, altro atleta dell’Alberghiero di Termoli che ha ben figurato nella categoria Allievi. Ottimo è stato il lavoro delle insegnanti che per 3 giorni hanno seguito i ragazzi nella manifestazione Nazionale. Al ritorno a scuola Alessia è stata festeggiata dal Dirigente Scolastico Maria Chimisso, dai compagni e da tutti gli insegnanti di Ed. Fisica. Soddisfazione per il prof. Nicola Fucci e il prof. Domenico Pellegrino che seguono le attività di atletica leggera dell’Istituto.