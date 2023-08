La Tavola della Solidarietà in onore di San Rocco per fede e tradizione

Oggi, 16 agosto, a Toro, l’associazione “Il Nostro Paese” riporta in vita il Convito per commemorare il Santo e offrire un gesto di solidarietà

La comunità di Toro, un pittoresco borgo nella provincia di Campobasso, vive oggi un giorno di festa e devozione in onore di San Rocco. L’Associazione Culturale “Il Nostro Paese” ha allestito una toccante “Tavola della Solidarietà” all’interno del plesso scolastico, a partire dalle 19.30, riportando alla luce il caratteristico Convito di San Rocco. Questo evento, intriso di tradizione e carità, si intreccia strettamente con le celebrazioni religiose dedicate al Santo pellegrino.

La figura di San Rocco, santo taumaturgo e protettore dalle epidemie, è stata particolarmente invocata nel tumultuoso 2020. La sua intercessione ha attraversato secoli e territori, diffondendo conforto e speranza in centinaia di comunità italiane e non solo. La sua immagine è spesso presente nelle chiese, simbolo di protezione e fede.

Ma chi era San Rocco? Un giovane pellegrino intraprende un viaggio verso Roma e la tomba dell’apostolo Pietro, quando si trova improvvisamente di fronte all’orrore dell’epidemia di peste. Senza esitare, si dedica alla cura degli ammalati e, attraverso la sua umile intercessione, opera guarigioni miracolose. Quando egli stesso contrae la malattia, si ritira in solitudine in una grotta, dove un cane diventa il suo strumento di provvidenza, sfamandolo quotidianamente. Dopo la guarigione, San Rocco riprende il cammino, ma viene erroneamente accusato di spionaggio e imprigionato. Muore in carcere all’età di soli 34 anni, riconosciuto come Rocco di Montpellier.

La vita di San Rocco è un esempio di umiltà e dedizione verso il prossimo. In un mondo che spesso trascende nella frenesia e nell’egoismo, la sua storia ci ricorda l’importanza di mettere gli altri al di sopra di sé stessi. La “Tavola della Solidarietà”, curata dall’Associazione Culturale “Il Nostro Paese”, riporta in vita il Convito di San Rocco, un pasto che si ispira alla semplice cucina tradizionale ‘povera’, intrisa di amore per il prossimo.

In un’epoca in cui la solidarietà può spesso essere dimenticata, l’evento odierno a Toro è un raggio di speranza. Le tradizioni antiche si intrecciano con la modernità, offrendo ai cittadini un’occasione per riflettere sulla potenza della compassione e dell’altruismo. La “Tavola della Solidarietà” rappresenta un gesto di condivisione e comunità, un modo per onorare il Santo pellegrino e per ispirarsi alla sua dedizione.

Mentre la giornata di festa si svolge tra preghiere e pietanze tradizionali, gli abitanti di Toro sono chiamati a riflettere sulla lezione di San Rocco. Un giovane che ha affrontato la solitudine, la malattia e la privazione, ma che ha abbracciato la fede e la carità. Attraverso la sua storia, la comunità di Toro e oltre trova un richiamo a ritrovare la tenerezza e la dolcezza nell’aiutare coloro che sono in difficoltà, senza risparmiarsi.

L’eredità di San Rocco brilla oggi con luce intensa a Toro, un faro di speranza e un richiamo all’umanità che risiede in ognuno di noi.

L’ASSOCIAZIONE “IL NOSTRO PAESE”

Lo scopo principale dell’associazione è promuovere socialità e partecipazione contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità, gestendo spazi e strutture indirizzate a tale fine, organizzando e partecipando a manifestazioni, spettacoli, feste, attività ricreative e sportive, eventi gastronomici legati alle tradizioni locali, concerti, viaggistudio, pubblicazioni, produzioni audio e video, scambi culturali, nonché fornendo servizi in genere.

L’associazione si propone, altresì, di favorire lo sviluppo culturale e turistico del Molise Centrale, di intesa con gli Enti Locali e le varie forme associative dislocate sul territorio comunale e non.