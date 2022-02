La super premiata Caffè Camardo orgoglio molisano nel mondo

Caffè Camardo riceve due premi internazionali molto ambiti nel mondo del caffè e nell’ambito dei prodotti food: Il Superior Taste Award 2022 che ha premiato la Cialda Gran Caffè e un doppio Gold Medal, uno per il 100% Arabica Bio e l’altro per il 100% Arabica Master Baristi, nell’ambito dell’International Coffee Tasting 2021, organizzato dall’ IIAC, Istituto Internazionale Assaggiatori di Caffè.

“È una grande gioia per tutta la nostra azienda condividere con le persone che scelgono la qualità del nostro caffè questi importanti riconoscimenti. I premi ricevuti rappresentano il simbolo della dedizione e dell’amore che, da 70 anni, tutta la nostra grande famiglia ha sempre dimostrato”. Antonella Camardo.

Il Superior Taste Award 2022

La Cialda Gran Caffè di Caffè Camardo è stata selezionata tra migliaia di prodotti provenienti da tutto il mondo e premiata con con il Superior Taste Award 2022, il riconoscimento più rinomato al mondo.

Il Superior Taste Award 2022 viene assegnato da un panel di più di 200 tra i migliori sommelier e chef internazionali nell’ambito del premio ideato dall’International Taste Institute di Bruxelles.

Solo i prodotti ritenuti sopra gli standard possono essere premiati.

Per ottenere il Superior Taste Award la Cialda Gran Caffè di Caffè Camardo é passata attraverso una valutazione sensoriale basata su 5 criteri sensoriali: l’aspetto visivo, l’olfatto, il gusto, la consistenza.

Il processo è rigoroso e obiettivo in quanto i test vengono fatti alla cieca, senza conoscerne il marchio: solo i prodotti veramente buoni sono certificati.

“Un ulteriore conferma che il nostro caffè è un prodotto di vera qualità italiana apprezzato in tutto il mondo. Una bella soddisfazione per i nostri 70 anni di attività. Questi apprezzamenti fanno bene all’azienda e al Molise perché riconoscono tutta la nostra attenzione per la qualità e contribuiscono anche alla crescita del territorio”. Dott. Giuseppe Camardo

La Cialda Gran Caffè è realizzata con le nostre miscele frutto di una pregiata materia prima e di una settantennale esperienza nella torrefazione. È creata, prodotta e confezionata nei nostri stabilimenti, per questo è unica.

La Cialda Gran Caffè è anche la più amata dai nostri consumatori per il suo gusto morbido e cremoso e perché è rispettosa della natura.

La Cialda Gran Caffè è compostabile (https://www.camardo.shop/categoria-prodotto/cialde-compostabili/) è certificata dall’Ente TUV Italia, così dopo averla utilizzata puoi smaltirla nell’organico.

Provala anche nella Nuova Selezione Gran Crema con un gusto intenso e avvolgente.

