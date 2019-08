La suggestiva messa dell’Aurora di San Basso sul piazzale dei pescatori

REDAZIONE TERMOLI

Devozione e fede alla messa dell’Aurora di San Basso. Questa mattina alle 6 sono stati davvero tanti i fedeli che si sono radunati al mercato ittico per assistere alla tradizionale celebrazione del mattino. Un’alba meravigliosa per questa seconda giornata di festa per il santo compatrono della città di Termoli. Sono i termolesi ‘veraci’, le loro famiglie e i diversi esponenti dell’amministrazione comunale ad avere preso parte a questa celebrazioni tanto sentita. San Basso è stato riportato in processione in Cattedrale dove, alle 8,30 verrà celebrata un’altra messa. Alle 18.30 ci sarà invece il Solenne Pontificale in piazza Duomo.