La sua vita in cinque atti, il ricordo di Doretta Coloccia

GENNARO VENTRESCA

Doretta non c’è più. Se n’è andata. Per sempre. Dopo aver vissuto una vita solare e un declino fisico innaturale. Dico di Doretta Coloccia, un’amica, prima che collega. Bella, colta, spigliata e dalla parlata fluida e squillante. Doretta è stata un’insegnante elementare di stampo antico: i suoi alunni l’hanno portata in un palmo di mano. Così le loro famiglie che hanno fatto ricorso al tipico fenomeno della provincia, di ricorrere alla piccola raccomandazione, per fare inserire i loro pargoli nella classe “giusta”. Senza mancare di rispetto alle colleghe, c’è stata sempre una rincorsa a entrare nella classe della Coloccia.

Mi viene in mente ora, la prima volta che Doretta mise piede nella redazione di TRC dei fratelli Rocco. La pregai di farsi una capatina, sperando che accettasse la proposta di far parte della nostra squadra. Il mio corteggiamento da direttore riscosse successo. Il giorno dopo era già tra noi, in quella stanza zeppa di pesanti macchine da scrivere e voglia di raddrizzare le zampe ai cani.

In punta di verità i suoi primi servizi li scriveva a mano. “Mi riescono meglio”, diceva per giustificarsi. E uno dopo l’altro arrivarono sul mio tavolo, come coriandoli “pezzi” su “pezzi”.

Era una bella donna, la Doretta. E sapeva di esserlo. Da signorina, quando la sera partecipava allo “struscio”, gli occhi rapaci degli uomini erano tutti per lei. Che dondolava sui suoi tacchi alti. Che la slanciavano piacevolmente.

Tornando a bomba, al giornalismo, naturalmente. Eccola ideatrice e conduttrice di una gradevole rubrica, a cui attribuì il titolo di “Bolle”. Da cui, col cambiamento di sede e di etichetta (Tele Regione), nacque “L’Incontro”, una specie di Verissimo di noialtri. Che raccolse un lusinghiero successo. Ampio riscontro riscossero anche i suoi approfondimenti in medicina. E altro ancora.

Doretta sapeva cosa significava volare e, spinta dai suoi risultati, si sentiva su un aereo ogni volta che l’insostituibile Luigi Putalivo le dava il via per la nuova registrazione della rubrica.

I tasti vanno, mai veloci come dovrebbero. Tanta è la voglia che mi spinge a scrivere. Mi fermo qui, forse è meglio. Aggiungendo che Doretta aveva una famiglia. E’ stata sposata con Giulio Mite e ha avuto tre figli. Oltre a numerose amicizie, comprese le mamme delle sue ex alunne che l’hanno trattata come una regina.

In quanto a me, compagno di volo e di insolenze le auguro un viaggio che né io né lei avremmo voluto che avvenisse così presto. Aveva 77 anni. Un’età ancora “giovane”. Mi/ci mancherà il suo sorriso.

La vorrei qui a ridere e brontolare per un servizio un po’ insipido. Come ai vecchi tempi.