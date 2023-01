La sua borsa ritrovata al largo di Termoli: dopo 11 anni resta il mistero sul caso di Silvana Pica

A 11 anni dalla misteriosa sparizione da Pescara di Silvana Pica si riaccendono i riflettori con la trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto’. “Silvana Pica è scomparsa il 17 gennaio 2012. La sua borsa recuperata in mare dalla rete di un peschereccio al largo di Termoli ma di lei nessuna traccia. Cosa le è successo?”. Tante negli anni le ombre e i dubbi che portarono nel 2016 alla riapertura del fascicolo sulla sua sparizione. Il caso era stato archiviato come allontanamento volontario o possibile suicidio ma per i familiari la 57enne ex moglie del medico e già politico di Forza Italia Vincenzo Berghella non si sarebbe mai tolta la vita.

Due mesi dopo la sua scomparsa al largo di Termoli venne ritrovata la borsa appartenente alla donna da un peschereccio. La borsa era rimasta impigliata in una rete. Dentro c’erano il suo secondo telefonino, il passaporto, 55 euro e un orologio senza cinturino con le lancette ferme alle 5:45. L’allora comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Claudio Manganiello, aveva spiegato a “Chi l’ha visto?” che il ritrovamento della borsa era compatibile con il flusso delle correnti sottomarine della costa adriatica tra Abruzzo e Molise. La borsa avrebbe seguito una delle due possibili direzioni delle correnti, che divergono fra loro di circa trenta gradi: oltre a quello che scorre da nord a sud, c’è infatti un flusso costante verso i Balcani. Da Termoli si sono perse tutte le tracce e di Silvana Pica non si è saputo più nulla.

FOTO: ‘Chi l’ha Visto?’