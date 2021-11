Le strade di Campobasso sono tornate ad animarsi di suoni e colori dopo lo stop forzato dello scorso anno, il primo della storia, per la 48^ edizione della Su&Giù, la gara podistica non competitiva più amata dai molisani. E il tema di quest’anno è proprio la ripartenza: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Sportivo Virtus e patrocinata dal Comune di Campobasso e dall’Assessorato allo Sport della Regione Molise, è ripartita dopo un anno di stop forzato.

Grandissimo l’entusiasmo nel capoluogo di regione: il ritrovo c’è stato alle 9.30 e alle 10 lo start e poi via per le strade di Campobasso.

Pieno rispetto delle norme anti Covid con mascherine alla partenza, all’arrivo e nei punti di maggiore assembramento. Confermato l’impianto classico della manifestazione: lungo il percorso presenti le band nei vicoli e nelle piazze più affascinanti del centro storico; ogni partecipante riceverà, come di consueto, un pacco contenente prodotti offerti dagli sponsor della manifestazione e, ovviamente, la ormai irrinunciabile medaglia ispirata ad un’opera del compianto maestro Domenico Fratianni, grande amico della Virtus.

IN ALTO LA DIRETTA DELL’INTERA MANIFESTAZIONE

IN BASSO LA GALLERIA FOTOGRAFICA

La Su e Giù torna ad animare Campobasso, la diretta della grande festa Indietro 1 di 45 Avanti