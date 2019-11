La Su e Giù di Alessandro

GENNARO VENTRESCA

Campobasso ha il grave difetto di avere memoria corta. Non ama guardarsi indietro, finendo con infilare nel cassetto della memoria anche le cose più care. Per fortuna, però, ci sono due cose che camminano a braccetto con la nostra gente: la squadra rossoblù e la Su e Giù. Non ho bisogno di fare dentro di me una riunione di condominio, per mettermi a scrivere della nostra formazione e della Virtus che senza darla troppo a vedere ha appena spento 60 candeline. E si accinge a mandare in scena la 46^ edizione della corsa non competitiva novembrina.

***

Sorrido di buono, quando si avvicina la Su e Giù. Ci sono state numerose edizioni che mi sono perso per seguire i nostri ragazzi in trasferta. Per una tacita intesa, Campobasso calcio e Virtus si erano accordati per non darsi fastidio. Col passare del tempo, anche per lo sfiorire della nostra formazione calcistica, i fratelli Palladino hanno fissato l’appuntamento, a prescindere. Facendolo di sovente coincidere col turno casalingo calcistico.

***

Con la filosofia “ognuno per sè”, Virtus e Campobasso hanno preso altre strade. Convivendo, senza crearsi ostacoli. Si sono smarriti nel tempo i giorni in cui il pubblico del Romagnoli superava di gran lunga gli iscritti della Su e Giù. Un po’ alla volta i calci d’angolo hanno perduto il loro appeal e la Su e Giù è salita al comando, per diventare il simbolo sportivo della città.

***

Domani giù dal letto, un po’ prima delle altre domeniche. La sveglia accompagnerà il primo sbadiglio. Di corsa a vestirsi da atleti, fingendo di far felici i bambini, anche se la più grande gioia è proprio dei grandi. Che si emozionano più dei fanciulli. Io la sento in piedi la vita, nel va e vieni di ogni giorno. Ma domani è un’altra storia. Mi appronto per le 9, sorseggio un orzo macchiato, rubo tre biscotti dallo scatolo di latta e li mangio per strada, per mischiarmi ai miei D’Artagnan.

***

Fiuggi è la squadra che i nostri ragazzi incroceranno domani. Roba leggera, come l’acqua delle sue sorgenti che fa bene al fegato, ai reni e a chissà quali altri organi. Più che con la Sepinia ci tocca rispondere con la Tintilia, il migliore dei nostri vini che non reggono il confronto con i Chianti Barbera e Barbaresco, ma che a tavola si fanno rispettare. Tiro… rete, ripenso all’indimenticabile periodico dei favolosi anni Ottanta. Tiro…rete mi fa pensare alla prima palla in rete scagliata da Alessandro che ci sta facendo scontare con la sua luna storta chissà quali colpe in questo strano girone, tanto mostruoso che, persino Dante si metterebbe le mani nei capelli.

***

Ci saranno anche molti cani al guinzaglio, domani alla Su e Giù. Il bello della gara virtussina è anche questo. E poi, in via Marconi, il veterano DJ Tonino Scoccimarra, sul marciapiedi di fronte alla casa natia di Fred, farà ascoltare le più belle canzoni del cantante appena scomparso.

P.S. Fossi in Cudini, tanto per spiegare il flop a tutta la squadra, appenderei la classifica del girone sulla sulla porta dello spogliatoio. Nella speranza di farla andare in campo con fermezza e voglia di vincere.