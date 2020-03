«La stretta di Conte ha avuto ricadute importanti anche in Molise»

L’intervento dell’onorevole del Movimento Cinque Stelle, Antonio Federico

«La stretta sulle attività produttive voluta dal Presidente Giuseppe Conte anche in Molise ha avuto ricadute importanti». Così in un post affidato ai social, il parlamentare 5 Stelle, Federico che aggiunge: «Finalmente la Fiat FCA di Termoli ha chiuso dopo che per dieci giorni non ha saputo dare risposte ai lavoratori. Una buona notizia per i dipendenti che per giorni, anche con gli scioperi, hanno chiesto all’azienda il rispetto delle indicazioni del Governo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Solo durante la giornata di ieri, quando gli accordi erano ormai fatti e mancava soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’azienda ha deciso di chiudere lo stabilimento.

Situazione differente invece a Pozzilli dove i lavoratori Unilever continuano a lavorare per realizzare prodotti igienizzanti indispensabili a fronteggiare questa crisi e ridurre le possibilità di contagio. La multinazionale ha prima aumentato i volumi di produzione e poi ha riconosciuto l’importanza strategica dello stabilimento molisano. Un’altra buona notizia, anche in prospettiva».