“La strada che percorri è fatta dei tuo passi”. Congratulazioni Francesca!

“La strada che percorri è fatta dai tuoi passi”. Congratulazioni a Francesca Muccio per l’inizio della sua carriera di funzionario presso la Corte dei Conti di Roma e per il conseguimento del master di II livello con la votazione di 110 e lode in Diritto processuale amministrativo, organizzato dall’università ‘Lumsa’ di Roma e dalla Società Italiana Avvocati Amministrativi, master che ha previsto anche lezioni di Diritto processuale contabile. Relatore della tesi ‘L’anomalia dell’offerta tra questioni antiche ed attuali’, in materia di contrattualistica pubblica, il prof. Alessandro Botto, avvocato e già Consigliere di Stato. Componenti la commissione i professori Filippo e Benedetta Lubrano, i Consiglieri di Stato Marco Lipari e Claudio Contessa e il Consigliere di Tar Fabrizio D’Alessandri. Auguri da tutti i parenti e amici.