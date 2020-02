La storica (e mal tenuta) buca delle RP (Regie Poste) al Comune di Venafro

Una curiosità storica all’esterno della Casa Municipale venafrana di piazza Cimorelli, al rione Mercato. Alla destra del portone d’ingresso, e quindi in piena evidenza, è situato un marmo su cui si legge in alto “ RP “ (con tutta probabilità Regie Poste), quindi al centro c’è una buca rettangolare e giusto sotto trovasi la scritta “Buca per le lettere”. Trattasi cioè di una vecchia buca per le lettere, quasi sicuramente non più utilizzata e ad onor del vero tenuta e conservata non proprio in maniera impeccabile …, risalente ai primi decenni del secolo scorso, ossia in periodo regio, tempi in cui evidentemente la Casa Municipale era anche punto di riferimento per lo stesso servizio postale. La Venafro dell’epoca era urbanisticamente ricompresa tra il rione Colle e Castello Pandone a nord ed il quartiere di Porta Nova a sud, per cui il rione Mercato e la stessa sede municipale erano il centro, il cuore dell’allora piccolo abitato venafrano, un paese di poche migliaia di abitanti che vivevano in prevalenza di agricoltura, artigianato e piccoli commerci. Detto della storia socio/urbanistica del modesto marmo delle allora “RP”, non sarebbe il caso di ripulirlo e tenerlo in tutt’altro modo, in ossequio al pregresso che rappresenta e a quanti oggi continuano ad osservarlo ? Come pure, chiudendo con altre pietre storiche venafrane, non sarebbe il caso di restituire tutt’altro e più decoroso aspetto alla storica e cara fonte delle “Quattro Cannelle” di via Falca, oggi abbandonata e ricolma di erba, plastica e sporcizia nonostante la sua importanza storica e sociale ? E’ quanto si chiedono tutti i venafrani nel ricordo di quanto le “Quattro Cannelle” hanno rappresentato nel corso del loro primo secolo di vita, risalente la realizzazione della fonte al 1903.

Tonino Atella