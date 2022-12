di Sergio Genovese

Ho seguito attentamente le vicende che vedono la Sanità molisana accentuare il contrasto tra pubblico e privato. Da utente mi sono servito di entrambi precisando che il privato mi ha reso un servizio sempre più immediato rispetto al pubblico soddisfacendo in pieno le personali esigenze. Tutta la baldoria sembra voler essere l’abbrivio ad una resa dei conti anche se nelle dichiarazioni ufficiali non emerge nulla rispetto a quello che sopravanza nei retroscena delle camere(buie) della politica. Il cittadino si trova ancora una volta coinvolto, suo malgrado, semplicemente perché la situazione in questo momento non consente più per qualsiasi analisi il ricorso al privato, tutto si carica sul pubblico con le liste di attesa che saranno sempre più lunghe. La storia siamo noi. La situazione di questi giorni è stata determinata da scelte fatte da chi abbiamo individuato per stare al comando, è naturale che dobbiamo prendercela fondamentalmente con noi stessi. Non si può pretendere che un paziente bisognoso, da oggi, si metta all’improvviso a fare i conti con il budget o l’extra budget mentre ha necessità di interventi o terapie urgenti che devono essere seguite da chi conosce le storie personali della malattia. Perché non si cerca di trovare una soluzione mediana che tenga conto dei bilanci ma anche delle esigenze dei malati? Per tornare al principio che la storia la facciamo noi, vorrei conoscere quanti molisani, cambiando argomento, si sono ribellati alla notizia che i cantieri per elettrificare la linea ferroviaria per Roma resteranno in azione con un anno di ritardo rispetto alle previsioni. Siamo in assoluto la regione in Italia che ha la peggiore rete ferroviaria, invece di cercare di velocizzare le operazioni per tentare di uscire da uno stato vergognoso, senza una minima reazione ci siamo consegnati leggeri alla notizia. Oggi scegliere di trasferirsi a Roma con il treno è come quando da ragazzi sognavamo di raggiungere l’Inghilterra in auto stop. Si poteva programmare la partenza ma non certo l’arrivo. Apprendiamo ancora bruttissime notizie sugli incidenti di fine settimana. Giovani vite restano spezzate: tra le principali cause oltre all’ uso di droghe e di alcol, c’è quella dell’uso del cellulare comportamento che continuiamo a riproporre senza freni con un’arroganza e con una strafottenza irritante. Il lettore si diverta un giorno a sostare in qualche incrocio della città per capire quale è la percentuale di gente che continua a guidare parlando a telefono o chattando e quella di chi rispetta il codice della strada, verifichi allo stesso momento cosa succede sulle strisce pedonali. Eppure dalle bocche di tanti pericolosi automobilisti fuoriescono critiche a destra e a manca per stigmatizzare che in Italia non funziona nulla. La storia siamo noi. Siamo noi che lasciamo a ripetizione lavandini, vecchi televisori e quant’altro accanto al deposito di rifiuti e poi ci lamentiamo del servizio che non sarebbe all’altezza. Siamo noi che giustifichiamo i nostri figli quando nei fine settimana saccheggiano la città mentre poi parliamo del senso civico che manca. Siamo sempre noi quando pretendiamo dall’insegnante dei nostri pargoli la votazione che abbiamo in testa, arrivando a pensare che la Scuola è valida se accetta certe intrusioni e non serve a niente se reagisce a certe assurde prese di posizione. La storia siamo noi essendone, come dice il poeta, padri e figli.