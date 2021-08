La storia si ripete: ancora un risveglio amaro per Campomarino Lido (VIDEO)

La storia si è ripetuta a distanza di una settimana esatta. C’è incredulità e rabbia negli occhi di chi ieri ha assistito all’inferno di fuoco. Vegetazione carbonizzata, fuoco che ha lambito le case, senso di impotenza e la corsa fuori dal paese. Una domenica da dimenticare per Campomarino che ancora una volta ha un risveglio amaro. Una catastrofe ancora una volta sfiorata e la conta dei danni è ancora tutta da fare. Enorme lo sforzo dell’intera macchina dei soccorsi con la sinergia di intenti tra le forze dell’ordine e i volontari che per tutto il pomeriggio di ieri hanno fornito ogni tipo di supporto e assistenza per tutte le situazioni di disagio che sono state segnalate. Più di 500 gli sfollati a Campomarino Lido con lo stop al transito degli automobilisti sulla Ss 16 per 3 ore e dei treni lungo la tratta adriatica da Pescara. I volontari hanno assistito i viaggiatori fornendo acqua e altri generi di primaria necessità. Per loro è stato programmato un servizio sostitutivo con autobus in direzione di Foggia. Intanto Campomarino lido questa mattina, 9 agosto, si è risvegliata così. Nel video di Matteo Belcaro quel che rimane del paese bassomolisano.

VIDEO Matteo Belcaro