La storia romana in 3D: un’esperienza in realtà aumentata

A Venafro la mostra che, smartphone alla mano, permette di avere davanti agli occhi gli antichi reperti romani dell’acquedotto del Volturno

Una mostra tridimensionale dedicata all’antico acquedotto romano presente a Venafro: il sentiero dell’acqua, arricchito con totem e qrcode, permette di entrare nella realtà aumentata e visitare in prima persona gli antichi reperti.

L’archeologia, grazie alla mostra inaugurata in anteprima stampa a Venafro questa mattina, 26 novembre, al Castello Pandone, non è più una disciplina di nicchia, ma diventa, con l’impiego di tecnologie all’avanguardia, accessibile a tutti.

La storia

Tutto inizia nel 1925 quando l’Ente Autonomo del Volturno, eseguendo delle opere di sbarramento di un bacino artificiale di raccolta delle sorgenti, si imbattè nei resti di strutture murarie. Questo sbarramento rappresentava, in epoca romana, la tipologia di bacino idrico più evoluta dal punto di vista strutturale. L’acquedotto venafrano non presenta imponenti strutture fuori terra, ma si adatta all’orografia del territorio per motivi di carattere economico e per una migliore manutenzione delle strutture. Seppur di modeste dimensioni, però, il ponte-canale di Montaquila rappresenta una testimonianza importante per capire le tecniche costruttive utilizzate dagli architetti romani.

Il percorso

Riproducendo in scala sul pavimento il percorso dell’acquedotto fino alle sorgenti del Volturno, il visitatore potrà fare un viaggio virtuale lungo la Valle del Volturno. Ogni totem presenta una breve descrizione del reperto e un qrcode che, se inquadrato, dà accesso alla sua rappresentazione virtuale con cui è possibile interagire. Non solo reperti, ma anche studi di filologi e storici che hanno approfondito la storia della presenza romana a Venafro. L’approfondimento è stato ampiamente descritto dalle fonti letterarie, anch’esse antichissime, consultabili nel museo, sempre in maniera digitale, accessibile a tutti.

Il mulino di Venafro

Protagonista indiscusso della mostra è la ruota idrica di Venafro riprodotta in realtà aumentata di cui si possono vedere gli ingranaggi in una rappresentazione virtuale 3D. Interagendo con il mulino in prima persona, il sistema riconosce il cambio di prospettiva da cui il visitatore guarda, simulando davanti agli occhi una vera e propria simulazione delle parti che lo compongono, permettendo così di girare intorno al mulino stesso e ammirarlo in tutta la sua bellezza, riconosciuta dalla storia che porta con sé a partire dal primo secolo avanti Cristo.

Il manoscritto

L’editto augusteo risale al nono secolo avanti Cristo e contiene l’atto di donazione dell’acquedotto, le norme per la costruzione e la manutenzione della struttura e il rapporto con i coloni proprietari dei fondi attraversati dall’acquedotto, le modalità con cui veniva amministrata la struttura e le sanzioni per comportamenti contrari a quanto prescritto nel regolamento.

L’iscrizione era già conosciuta parzialmente fin dal 1834 grazie ad una trascrizione fatta da Cosmo de Utris, ma fu Mommsen nel 1846 il primo a capire l’importanza di questo testo, definendolo un illustre esempio di legge d’acquidotto municipale dell’aureo secolo.

La Venere di Venafro

Affascinante anche la statua di Venere che riprende il modello della cosiddetta Venere Landolina di Siracusa, una copia romana della prima metà del II secolo d.C. che si rifà a modelli greci come l’Afrodite Cnidia di Prassitele e l’Afrodite Anadiomene di Apelle.

La statua, quasi integra, fu rinvenuta fortuitamente nel 1958, e con ogni probabilità faceva parte dei giochi d’acqua che ornavano il giardino di una ricca domus urbana venuta alla luce nel 1986.

Valeria Migliore