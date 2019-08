La storia di Rita e zia Cristina, quando l’amicizia ha una differenza di 87 anni di età

La piccola, appena 3 anni, per giorni ha conversato con la 90enne. Poi la disperazione per la partenza dell’anziana

Spesso si discute dell’utilità e dell’importanza di far stare i bambini molto piccoli assieme agli anziani. Spesso i genitori si dividono sulla crescita dei propri figli tra chi è favorevole al contatto prolungato con i nonni e chi preferisce ludoteche e baby sitter. La storia che arriva da Campomarino è la dimostrazione di quanto una bambina piccola può apprendere da una signora con tante primavere in più sulle spalle. La bambina, appena 3 anni, si chiama Rita e, come tutte le bambine della sua età ha innata la voglia di ridere, divertirsi ma apprendere dai più grandi. La signora della storia, invece, si chiama Cristina. O meglio zia Cristina come tutti a Campomarino hanno imparato a chiamarla anche per rispetto alla sua veneranda età. Con i suoi 90 anni, infatti, zia Cristina è da tutti considerata una sorta di memoria storica. La donna con cui parlare e confrontarsi. Due generazioni diverse. Due mondi diversi: quello di Rita fatto di bambole, giochi e cartoni animati. Quello di zia Cristina di ricordi ed emozioni che si sono succeduti nel corso degli anni. E lei, la piccola Rita, deve aver pensato che da quella “nonnina” con qualche ruga in più ma tanto amore avrebbe potuto imparare tante cose. E così ha deciso di “lasciare” per qualche giorno il suo mondo di giochi e spensieratezza e, indossato il suo costumino rosso, capelli sciolti al vento, ha deciso di prendere la sua piccola sedia e sedersi accanto a zia Cristina per parlare con lei, ascoltare quello che l’anziana aveva da dire, e semplicemente passare le sue mattinate. Una, due, tre mattinate e così via fino a quando la signora non ha terminato le sue vacanze ed è semplicemente andata via spezzando quel legame magico che l’aveva unita alla piccola Rita che da allora piange lacrime amare. Perché l’amicizia nasce così, all’improvviso. Anche tra due persone che sono “divise” da 87 anni.