La storia di Peppino commuove il popolo del web, procede la raccolta fondi

CAMPOBASSO

Peppino sarà operato il 3 gennaio. A comunicarlo in un post gli stessi volontari dell’Associazione Protezione Animali di Campobasso che lo hanno salvato da una morte certa, mentre spaurito e dolorante si aggirava in un bosco di Vinchiaturo con il musetto completamente squarciato, con molta probabilità, venendo a contatto con un petardo. Non si sa ancora se si sia trattato del gesto disumano di qualcuno che abbia voluto attentare alla sua vita o di un incidente di percorso mentre il cagnolino, magari, vagava in cerca di cibo.La storia di Peppino ha commosso davvero tutti e la sua sfortunata vicenda è rimbalzata persino sui quotidiani nazionali tra cui “Il Messaggero”.

Intanto, nel capoluogo la macchina della solidarietà si è subito attivata e in tanti, tantissimi, hanno voluto dare il loro contributo e la raccolta fondi procede a gonfie vele.

Di seguito, i riferimenti per coloro che volessero contribuire alle spese relative all’operazione che il cucciolo dovrà affrontare. Intanto auguriamo al piccolo Peppino una pronta guarigione e di iniziare al meglio questo nuovo anno.