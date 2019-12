La storia di Natale: il regalo che fa felice l’ambiente ed evita il degrado

L’amministrazione comunale di Petacciato dona un posacenere ai colleghi di San Felice del Molise

E’ un regalo di Natale decisamente fuori dal normale quello ricevuto dall’amministrazione comunale di San Felice del Molise. E questa volta Babbo Natale non è arrivato con la slitta e le renne a portare giocattoli ai bambini buoni, ma si è travestito con la fascia tricolore del sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo e si è rivolto agli adulti chiamati, questa volta, ad un gesto di responsabilità nei confronti dell’ambiente. Perché se una persona si sente quasi “giustificata” a gettare a terra i mozziconi di sigaretta quando stanno “finendo”, adesso la giustificazione davvero non c’è più. Il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, a nome della sua amministrazione comunale ha donato due posaceneri da esterno all’amministrazione comunale di San Felice del Molise. La notizia è stata resa nota su Facebook dalla stessa amministrazione comunale del paese bassomolisano. «Abbiamo bisogno di una coscienza ambientale su basi globali. Per fare questo, abbiamo bisogno di educare le persone. Con l’auspicio di sensibilizzare i nostri concittadini fumatori a non buttare più i mozziconi di sigaretta per terra, ringraziamo il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo per l’utilissimo regalo. Grazie a nome di tutta la collettività di San Felice del Molise».