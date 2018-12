La storia di dj Bubu sbarca al Tg1, tutto pronto per la festa di raccolta fondi

REDAZIONE TERMOLI

Si terrà questa sera a Termoli “We love Bubu”, la festa organizzata da un gruppo di ragazzi termolesi con l’obiettivo di raccogliere fondi per permettere l’acquisto di un’auto per disabili per dj Bubu, alias Fabrizio Di Bernardo. L’auto del 44enne affetto da Sclerosi era stata rubata mesi fa. Da allora è partita una gara di solidarietà che è arrivata anche all’attenzione dei TG nazionali tanto che la storia di Fabrizio sarà trasmessa questa sera alle 20 all’interno del TG di Rai1. La festa invece è prevista presso “Il tempo sospeso”, locale di contrada Demanio e Spugne a Termoli.