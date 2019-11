La Storia delle Fiamme Gialle in Molise

Domani, 27 novembre, all’Unimol la presentazione del libro di Sergio Bucci e Gerardo Severino

Verrà presentato domani 27 novembre alle 18,00 presso l’Aula Magna dell’Unimol in via De Sanctis a Campobasso il volume scritto a quattro mani da due due attenti e profondi conoscitori della Storia del nostro Paese, Sergio Bucci (giornalista Rai ed esperto di Storia Militare) e Gerardo Severino (Direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza di Roma), “Storia delle Fiamme Gialle in Molise”.

Dalla prefazione all’indice, questo volume che si compone di ben 586 pagine, giunge a due anni di distanza di un’altra opera che Sergio Bucci realizzò nell’intenzione di omaggiare la figura del fondatore della storica banda musicale della Guardia di Finanza, il Maestro Giuseppe Manente. Fu un successo editoriale al quale si sono interessati musicologi e storici della musica mondiale in Giappone.

Bucci e Severino si sono mossi come una sorta di “indiana Jones” fra gli Archivi di Stato e della stessa Guardia di Finanza per attingere ad informazioni e notizie inedite che ripercorrono i primi passi mossi dalle Guardie Dei Dazi Indiretti fino all’epoca recente delle Fiamme Gialle in Molise sin dal lontano Settecento.

Tutto ciò è stato possibile anche dalla grande sensibilità mostrata già in altre occasioni dal Generale di Brigata Antonio Marco Appella, attuale comandante regionale della Guardia di Finanza. L’amicizia sincera che lo lega agli autori ha permesso loro di operare in un clima di grande cordialità utile al completamento di un’opera documentaria che ha anche la giusta velleità di raccontare vicende quotidiane accadute nella nostra amata terra evitando accuratamente di tramutare il libro in un mero raccoglitore di informazioni. Da leggere.