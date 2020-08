La storia della Nuova Pallavolo Campobasso nelle parole di De Soccio

La Nuova Pallavolo Campobasso è una società sportiva prestigiosa, sulla cresta dell’onda da quasi 30 anni, che oltre ad avere un palmares ricco di risultati di rilievo ha anche un cuore ed un’anima.

Abbiamo chiesto a Lucia de Soccio, l’allenatrice del club del capoluogo, di raccontarci la storia di questo sodalizio conosciuto da tutti per aver ottenuti grandi successi agonistici, ma anche per essersi sempre messo al servizio della comunità.

Lucia, quando avete deciso di fondare la società, cosa pensavi che la stessa sarebbe potuta diventare?

Il punto di partenza fu la delusione di essere stai messi da parte dalla vecchia AS Pallavolo, quindi volevamo dimostrare di avere questa grande passione per la pallavolo, ma soprattutto la capacità di intraprendere un proprio percorso. Il tempo ed i risultati ci hanno dato ragione.

Avete pensato da subito di poter puntare in alto, oppure all’inizio eravate orientati su un discorso meno ambizioso?

Abbiamo pensato da sempre di fare il passo lungo quanto la gamba, però comunque per arrivare in cima e la nostra politica incentrata su uno sviluppo lento e graduale ci ha portato fino alla serie B1 nazionale.

Lucia, giovane donna, moglie e presto mamma come ha conciliato la vita privata con la figura dell’allenatrice e l’impegno che essa comporta?

Intanto devo ammettere di aver rinunciato, forse sbagliando, ad avere un lavoro stabile. Ho fatto enormi sacrifici, per poter gestire al meglio famiglia e palestra e poi ho avuto, per me e per le mie figlie, i migliori adulti di riferimento che potessi pretendere, i miei genitori e mia zia che mi hanno aiutato perché altrimenti sarebbe stato impensabile crescere due bambine piccole senza far mancare loro mai nulla soprattutto dal punto di vista morale ed affettivo.

Le tue bambine di allora, oggi donne di sport anche loro, sono cresciute in palestra con te e con tuo marito, Raffaele Di Cesare anche lui allenatore. Pensi che questo abbia rappresentato un valore aggiunto per loro?

Assolutamente sì. E’ una questione di cultura sportiva che fin da piccolo ti permette di avere in più uno spiccato senso pratico, di sviluppare tolleranza, sopportazione, rispetto delle regole, di abituarsi al lavoro e fare esperienza.

Pensare di avere una squadra per competere a livello nazionale ha significato per voi non acquistare altrove atlete da gestire, bensì reclutare bambine e ragazze del posto da costruire come atlete?

Sì, hai colto nel segno. La linfa vitale di una vera società sportiva è il settore giovanile. Io non ho mai pensato di gestire, ma sempre di costruire. Tant’è che la squadra che ha raggiunto il miglior risultato in assoluto della nostra storia era composta da tutte atlete molisane.

Da una parte, quindi, un sodalizio che esprime il professionismo nella pallavolo di livello nazionale, dall’altra una società che da sempre offre anche un servizio di utilità sociale con progetti in favore di ragazzi disabili, ospiti di case famiglia e orfanotrofi, figli di famiglie in condizioni di disagio economico. Differenze e punti in comune?

La differenza è tutta nell’approccio al lavoro. Con gli atleti professionisti occorrono ore e ore di allenamento per puntare alla migliore prestazione sportiva possibile. Con le cosiddette categorie speciali, invece, il lavoro è finalizzato ad un discorso di integrazione sociale attraverso lo sport, innanzitutto, e poi perché no anche di scoperta del talento. Come aspetto comune individuerei l’impegno, perché seppur in maniera completamente differente, l’uno e l’altro lavoro comportano un impegno psico-fisico consistente. Quando poi da un ragazzo in situazione di difficoltà l’allenatore riesce a tirar fuori il professionista, allora la soddisfazione è massima e la gratificazione altrettanto.

Dal punto di vista dell’appagamento, come valuti il raggiungimento di un grande risultato sportivo se paragonato alla consapevolezza di aver dato un aiuto concreto ad un giovane?

Vincere un campionato ti fa toccare il cielo con un dito, è una questione di adrenalina allo stato puro, è il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Sapere di aver fatto un qualcosa di buono per qualcuno che ne ha realmente bisogno, invece, ti accresce interiormente perché è un’opera silenziosa che di certo porta i suoi frutti, magari non nell’immediato, ma alla lunga sicuramente.

Quanto pensi che possa essere importante lo sport, in termini di attività motoria e di contesto socializzante, per gli adolescenti in situazione di disagio sociale?

E’ fondamentale. Lo sport ha un valore sociale di supporto e prevenzione del disagio giovanile. Mi è capitato di leggere, e di condividere appieno, che lo sport si può paragonare ad uno spazio protetto in cui è possibile confrontare con altre persone le proprie paure, ansie, frustrazioni, errori, ma anche scoprire interessi, obiettivi e nuove mete; è un “terreno” che fornisce stimoli significativi per l’acquisizione di una maggior capacità di ascolto e riflessione, nonché utile strumento per uscire dai rischiosi circuiti dell’isolamento, potendo valorizzare le proprie competenze nella condivisione e nello sviluppo della fiducia in se stessi e negli altri, pertanto un efficace strumento di coesione e crescita culturale.