La storia da raccontare: malato, viene curato a casa e gratis dagli specialisti di Odontosalute

Una bella storia di generosità, quella che arriva da Carpinone: nel piccolo centro isernino vive Antonio, un ragazzo che sta lottando contro un nemico duro da affrontare. Antonio ha un problema ad un dente ma vista la sua particolare condizione, i genitori decidono di mettersi in contatto con la dottoressa Paola Iuorio, primario del reparto di rianimazione del “Veneziale” di Isernia, reparto che da un paio di anni ha in cura il giovane di Carpinone. La dottoressa a quel punto decide di rivolgersi alla clinica Odontosalute e così a casa di Antonio arrivano il dottor Marinelli e il dottor Ferrara e la sua assistente Flavia. Antonio, dopo le visite, viene operato a casa. Una volta terminato l’intervento i genitori del ragazzo hanno chiesto il conto per le prestazioni: e proprio a quel punto scatta il bellissimo gesto dei professionisti di Odontosalute (al cui vertice della filiale isernina c’è Barbara Avicolli) i quali hanno detto di non voler ricevere nessuna somma. Una storia di profonda umanità che merita di essere raccontata.