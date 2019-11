La Storia chiama, la Guardia di Finanza risponde “presente”

La presentazione del libro di Sergio Bucci e Gerardo Severino: “Storia delle Fiamme Gialle in Molise”

La Storia chiama e la Guardia di Finanza risponde presente. E lo fa puntando i riflettori sulla nostra regione che è stata essa stessa parte della Storia delle Fiamme Gialle sin dal momento della sua fondazione la cui nascita risale all’ottobre 1774, quando venne costituita la “Legione Truppe Leggere” per volere di Vittorio Amedeo III, Re di Sardegna. Fu il primo esempio in Italia di un Corpo speciale istituito per il servizio di vigilanza finanziaria ai confini, oltre che per la difesa militare.

Grazie al libro che il giornalista Rai, Sergio Bucci e il direttore del Museo Storico di Roma della Finanza, il Maggiore Gerardo Severino, hanno scritto a quattro mani, il nostro piccolo Molise assurge al ruolo di tassello fondamentale nel mosaico storico che permette agevolmente di ricostruire storie e fatti che riguardano il nostro passato che non è mai slegato dal presente.



Dalla prefazione all’indice, questo volume che si compone di ben 586 pagine, giunge a due anni di distanza di un’altra opera che Sergio Bucci realizzò nell’intenzione di omaggiare la figura del fondatore della storica banda musicale della Guardia di Finanza, il Maestro Giuseppe Manente. Fu un successo editoriale al quale si sono interessati musicologi e storici della musica mondiale in Giappone.



Bucci e Severino si sono mossi come una sorta di “Indiana Jones” fra gli Archivi di Stato e della stessa Guardia di Finanza per attingere ad informazioni e notizie inedite che ripercorrono i primi passi mossi dalle Guardie Dei Dazi Indiretti fino all’epoca recente delle Fiamme Gialle in Molise sin dal lontano Settecento.

Tutto ciò è stato possibile anche dalla grande sensibilità mostrata già in altre occasioni dal Generale di Brigata Antonio Marco Appella, attuale comandante regionale della Guardia di Finanza. L’amicizia sincera che lo lega agli autori ha permesso loro di operare in un clima di grande cordialità utile al completamento di un’opera documentaria che ha anche la giusta velleità di raccontare vicende quotidiane accadute nella nostra amata terra evitando accuratamente di tramutare il libro in un mero raccoglitore di informazioni. Da leggere.



L’occasione per il debutto ufficiale del volume “Storia delle Fiamme Gialle del Molise” si è presentata nella tarda serata di mercoledì 27 novembre nell’ampio spazio dell’Aula Magna dell’Università degli studi del Molise. Assieme ai due autori erano presenti personalità di spicco nell’ambito storico-culturale italiano: a partire dal presidente dell’Iresmo (Istituto regionale per gli Studi storici del Molise), Nella Rescigno; il prof. Giuseppe Pardini (professore associato di Storia Contemporanea all’Unimol e presidente Comitato Scientifico Iresmo); il prof. Matteo Luigi Napolitano (professore Associato di diplomazia e Politica Internazionale all’Unimol) e il caporedattore Rai Tgr Molise, Giancarlo Fiume che ha svolto con competenza ed autorevolezza il compito di moderatore dell’importante seminario. A completamento del tavolo dei relatori non è mancato l’appoggio dello stesso Magnifico Rettore Unimol, prof. Luca Brunese e del presidente della Regione Molise, Donato Toma.



Ad aprire i lavori il Generale di Brigata Antonio Marco Appella (comandante regionale della Guardia di Finanza in Molise) che non senza emozionarsi ha voluto ricordare la grande attenzione che i vertici del Corpo hanno voluto riservare al Molise poiché la prefazione del libro è stata voluta e scritta dal Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, Comandante Generale della Guardia di Finanza, a rappresentarlo c’era una presenza altrettanto autorevole quale quella del Generale di Corpo d’Armata, Ignazio Gibilaro, comandante interregionale Sud della Guardia di Finanza.



IL RETTORE LUCA BRUNESE

«Celebrare un’istituzione ha un valore intrinseco in sé. E’ utile per conoscere la storia della nostra comunità e capire quali saranno le colonne del futuro».



NELLA RESCIGNO (IRESMO)

«Un occhio di bue sulla storia delle Fiamme Gialle ma anche sulla storia economica, politica e sociale del nostro territorio». Riferendosi al libro di Bucci e Severino.



Una giusta collocazione ha trovato nella ricostruzione storica il ruolo e il contributo al Corpo Antonio Zara, il finanziere di San Felice del Molise, medaglia d’oro al valor militare alla memoria e vittima del terrorismo, caduto il 17 dicembre 1973, poco più che ventenne, nel corso di un attentato terroristico all’aeroporto di Fiumicino, e alla cui memoria è intitolata la caserma sede del Comando regionale Molise e degli altri reparti alla sede di Campobasso.



«DAL DECENNIO FRANCESE AI GIORNI NOSTRI». LA PREFAZIONE DEL GENERALE ZAFARANA

«È con vero piacere che ho accolto l’invito di redigere la prefazione al volume di Sergio Bucci e Gerardo Severino – giornalista e storico molisano il primo, cultore e divulgatore della storia della Guardia di Finanza il secondo – dedicato alle vicende delle Fiamme Gialle in Molise. Sin dalle prime pagine l’opera consente al lettore di inquadrare agevolmente l’origine e la natura delle peculiari problematiche di questo territorio, connesse ai compiti di tutela militare dei confini di vigilanza doganale per l’esazione delle gabelle sui movimenti di merci ovvero sui consumi interni, funzioni che hanno sempre connotato l’attività dei diversi Corpi di finanza preunitari. Anche il “piccolo” Molise, per la sua particolare conformazione geografica e per la sua collocazione di “passaggio obbligato” lungo direttrici sia interne sia marittime, è stato interessato dal susseguirsi di diversi dispositivi di sorveglianza militare e doganale. I vari cambi di scenario intervenuti in epoche diverse – per motivi bellici e/o politici – nella nostra penisola, hanno imposto, infatti, un continuo adeguamento dei presidi di vigilanza sul territorio, al fine di garantire l’osservanza delle leggi tributarie e un efficace contrasto ai traffici illeciti per mare o via terra. Particolarmente meritoria risulta la ricostruzione storica di quanto avvenne in Molise, sia nel periodo del cosiddetto “decennio francese” conseguente all’occupazione napoleonica, sin in quello postunitario caratterizzato anche in questa regione dal fenomeno del brigantaggio: ricostruzione sinora inedita e molto dettagliata, frutto di minuziose ricerche effettuate presso l’Archivio di Stato di Campobasso. Attraverso una narrazione chiara e scrupolosa, gli Autori ripercorrono l’evoluzione degli assetti operativi del Corpo sul territorio molisano, evidenziando il contributo fornito in queste aree dalle Fiamme Gialle alla tutela degli interessi erariali dello Stato. Il testo si sofferma, inoltre, sulle profonde trasformazioni che hanno interessato la missione istituzionale del Corpo, in origine Guardia Doganale, poi Polizia Tributaria e, infine, Polizia Economico-Finanziaria, analizzando gli effetti di tali accresciute proiezioni di intervento anche secondo la prospettiva della Guardia di Finanza molisana, in termini di adeguamento del modello ordinativo e di modernizzazione degli assetti infrastrutturali delle dotazioni logistiche e tecnologiche. Gli Autori evidenziano efficacemente come questo percorso plurisecolare sia stato sempre connotato da un comune denominatore imprescindibile, lo spirito di servizio di tutte le Fiamme Gialle. Anche in Molise, finanzieri di ogni ordine e grado si sono distinti per l’eccezionale dedizione e per gli ingenti sforzi profusi nella salvaguardia degli interessi economici del Paese, cosi come nelle operazioni militari in tempo di guerra, dimostrando in ogni momento forte attaccamento alle istituzioni e ai più alti valori di umana convivenza e solidarietà. Nel volume è opportunamente sottolineato il rilevante contributo, umano e professionale, fornito dalle tante Fiamme Gialle di origine molisana in servizio in altre Regioni spesso lontane, in alcuni casi cadute nell’adempimento del dovere. Ricordo per tutti la nobile figura del finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” e “Vittima del terrorismo”, che ha donato la vita ancora giovanissimo il 17 dicembre 1973 nel corso di un attacco terroristico all’aeroporto di Fiumicino, alla cui memoria è intitolata la caserma di Campobasso, sede del Comando Regionale.

L’elaborato non manca di evidenziare, infine, l’importanza del ruolo attuale svolto dalle Fiamme Gialle del Molise nella prevenzione e nel contrasto delle attività illegali e delle frodi in materia economico finanziaria nonché dei traffici illeciti provenienti da territori contigui a maggiore incidenza criminale ovvero dall’Adriatico. In tal senso, numerose sono le operazioni illustrate nel testo, condotte dai Reparti molisani anche nell’ambito del più ampio dispositivo aeronavale del Corpo, a cui dal 2016 sono state attribuite funzioni esclusive di “polizia del mare”. In conclusione, ritengo che gli Autori abbiano offerto, attraverso un’esaustiva disamina di avvenimenti e personaggi riconducibili al Molise, dalle origini preunitarie fino ai giorni nostri, uno spaccato veramente interessante della presenza e delle attività della Guardia di Finanza in questo territorio. L’opera, nel fornire un altro prezioso contributo “regionalistico” alla gloriosa storia del Corpo, dimostra ulteriormente come la grande famiglia delle Fiamme Gialle abbia sempre costituito e continui a rappresentare ovunque per l’intera collettività un sicuro punto di riferimento a tutela della legalità, operando nell’esclusivo interesse del Paese e per il bene della nostra amata Patria».

(Nei due video a corredo, stralci degli interventi del Generale Antonio Marco Appella e del prof. Giuseppe Pardini)