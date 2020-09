La stilista molisana Pasquy Altieri sul podio del contest Indipendentstyle

Moda internazionale. Presto i suoi abiti alla fiera dei talenti mondiali in Cina

La stilista molisana Pasquy Altieri, reduce già da altre vittorie dell’anno precedente, sale nuovamente sul podio classificandosi seconda al contest internazionale Indipendentstyle che ha visto giudici di fama mondiale come Vincenzo Merli di Furstenberg, Alviero Martini, Agostino Porchietto, Francesca Interlenghi, Dimitar Dradi, Fabio Porlioid e altri componenti dello staff del BFS,Cosenza fashion Week e Medit Summer. La stilista, originaria di San Giuliano di Puglia e con un atelier a Termoli, ha presentato il progetto sul Global Warming che è stato molto apprezzato, di una capsule collection di pret-a-porter, dal titolo “Look Me” in cui la sua donna simboleggia, attraverso delle lavorazioni eseguite a mano e l’uso dei tessuti naturali e da ricliclo, la voglia di evadere dall’ambiente imbrigliato dall’inquinamento per cercare di ritornare alla serenità di un tempo. “Guarda meglio cosa succede e reagisci!”. Questo è il messaggio profondo della collezione! Pasquy, con un’esperienza ventennale, segue le sue collezioni dal disegno alla realizzazione… e ultimamente realizza anche accessori e borse in vari materiali. Con questa vittoria quindi la Altieri andrà in Cina nella fiera dei talenti mondiali e inizierà un progetto di e-commerce dove anche chi è lontano potrà conoscere i suoi meravigliosi capi adatti a ogni esigenza.