La Stella Natalizia al centro storico di Venafro, divertimento dei più piccoli

La popolazione chiede comunque attenzioni diverse per rivitalizzare gli antichi quartieri

I centri piccoli e grandi del Molise come di altre regioni d’Italia nel periodo risultano inondati di luminarie e luci colorate, oltre che intermittenti. “Fanno festa e danno calore”, è il pensiero di tanti, per cui gli enti locali si attivano per illuminare, colorare e trasmettere quando il popolo chiede e si attende. Venafro ovviamente non si sottrae ed ecco che piazze ed angoli suggestivi della città sono stati impreziositi da siffatte luminarie di fine e nuovo anno, appunto per dare l’idea della festa della Nascita che poi, ad onor del vero, è tutt’altro che luminarie colorate. Ad ogni buon contro la gente questo si aspetta ed allora come non soddisfare siffatti palati ? E così, luminarie di qua, altre di là, un “albero” luminoso in piazza D’Acquisto, altra struttura simile in piazza Vittorio Emanuele II e via proseguendo, con un occhio di riguardo da parte del Comune al centro storico e bypassando del tutto le aree di nuova espansione in pianura che sono poi le più popolate. Di siffatte luminarie negli antichi quartieri della città, da segnalare senz’altro la bellissima e suggestiva Stella di Natale installata ed accesa in piazza Vittorio Veneto al Mercato, cuore del centro storico di Venafro, Stella che ha fatto la gioia di tanti, a partire dai minori che volentieri vi si fanno ritrarre all’interno con un largo sorriso stampato sul volto. Ed allora per concludere, ben vengano le luminarie natalizie pubbliche nei rioni di un tempo per portare anche lì un po’ da calore, colore, luce ed aria di festa. Nel frattempo però ci si attivi nel modo giusto da parte del Comune per individuare le strategie giuste al fine di riportare interessi, persone, attività e vitalità negli antichi quartieri venafrani, purtroppo oggi sempre più desolatamente vuoti e disabitati. Praticamente un deserto unico che di certo non fa sorridere !

Tonino Atella