La statua di Colombo salvata dal Club Sant’Anna in Usa, fondato da emigranti di Jelsi

di Alfonso Panico

Dopo i tristi eventi dei mesi scorsi delle rimozioni , vandalismo e decapitazioni delle statue di Colombo in tantissime citta’ negli Stati Uniti, che hanno colpito e anche un po’ diviso le comunità’ italiane nei vari stati, a Norwalk nello Stato del Connecticut in occasione del Columbus Day, anniversario della scoperta dell’America, e’ stata eretta una statua del grande navigatore genovese Cristoforo Colombo sul grande e bellissimo parco davanti all’ ingresso del club di Sant’ Anna Club.

La statua, con la base del monumento contenente le immagini delle navi e i nomi: Nina Pinta e Santa Maria, era stata rimossa dal comune pochi mesi fa dal piccolo parco “Heritage Wall”

La statua fu eretta dal popolo italo-americano di Norwalk il 12 ottobre 1940, sponsorizzata dal Columbus Memorial Fund, Incorporated.

“ Appena abbiamo saputo della rimozione della statua davanti all’ Heritage Wall” abbiamo chiesto al comune il permesso di trasferire la statua al nostro club. L’idea e’ stata approvata subito dai soci del club, e, dopo aver ottenuto i documenti per trasferirla legalmente e permanentemente , abbiamo costruito la base , eretto la statua e oggi finalmente con grande onore, in occasione della festa di Colombo l’abbiamo inaugurata. Per me si e’ avverato un sogno. Sono stato a molte cerimonie di Columbus da quando ero ragazzo , e da adulto ho continuato ad andarci perché era importante per mio padre e perche’ ho capito che e’ parte del mio retaggio. Il retaggio non si sceglie, il retaggio sceglie noi e nessuno puo’ togliercelo”.

Cosi ci ha riferito Antonio Cappuccia vice presidente del club al momento dell’inaugurazione sul piazzale del club, davanti alla statua di Colombo.

Il presidente del Club Mike Gabriele nel suo discorso a incoraggiato le altre organizzazioni italo americane a seguire il loro progetto esemplare: “Oggi è un grande giorno per ogni cittadino di Norwalk, ma soprattutto per tutti gli italo-americani. Lo spirito del nostro retaggio e di Cristoforo Colombo è vivo e forte qui oggi. Grazie alla dedizione e al duro lavoro dei membri di St. Ann siamo stati in grado di dare a questa magnifica statua una casa permanente e sicura. Questo rappresenta l’essenza del nostro patrimonio e dei nostri antenati italiani. Siamo così orgogliosi di aver potuto ereggere questo simbolo qui sul campi del nostro club, per noi e per le prossime generazioni. E, sono certo che anche i nostri fondatori del club e i membri deceduti ne sentiranno l’orgoglio. Incoraggio le altre organizzazioni italoamericane in Connecticut e in America a seguire il progetto che è stato istituito dal club di St Ann qui a Norwalk. Spostate la nostra preziosa storia in luoghi sicuri e mantenete viva la nostra eredità per sempre”.

Durante la cerimonia a cui hanno. partecipato circa 200 persone, hanno preso la parola i rappresentanti di varie organizzazioni: Karen Gallo, Columbus Memorial Scholarship; Walter Cerretani, Knights of Columbus Council 46 Grand Knight; Gino Gallo, Comandante dei pompieri; William Schiavella, Italian American Police Society of New Jersey; Tony Cappuccia, vice presidente del club e chairman del progetto; Marie Ianazzo, Sons of Italy di Norwalk; il sindaco di Norwalk Harry Rilling e Nicandro Cappuccia ex presidente di Sant.Anna. La benedizione della statua di Colombo e’ stata impartita dal reverendo padre Reggie.

Presenti anche tutti i donatori per la costruzione della base in cemento e in ferro: Sal Calise, Harry Rilling, Marl Lepore, Italian America Police Society del New Jersey, Sons of Italy, Columbus Memorial Scholarship fund, Jimmy De Vito, Gino Vona, Cappuccia Electric, Mike Gabriele, Mr. and Mrs. Nicandro Cappuccia e famiglia, Joe Tamburro, Domenico Cappuccia, Gennaro Cappuccia, Louis Imperato, Antonio Cappuccia e Billy Genuario.

Il Club Sant’Anna fu fondato nel 1914 da un piccolo gruppo di emigranti italani di Jelsi Campobasso. Il presidente attuale del club, che conta circa 600 soci, e’ Mike Gabriele, Antonio Cappuccia e’ vice presidente e Nicandro Cappuccia, gia’ presidente per 24 anni.