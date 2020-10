La Statale 17 si rifà il look, presto una nuova rotatoria all’altezza di San Massimo

Un importante traguardo è stato raggiunto dall’Amministrazione comunale di San Massimo, ovvero la messa in sicurezza del tratto stradale della S.S. 17 in agro di San Massimo; attraverso la realizzazione di una rotonda al bivio che conduce al paese medesimo, nonché alla stazione sciistica di Campitello Matese. Il Sindaco di San Massimo Alfonso Leggieri, ha sempre sollevato nelle sedi istituzionali preposte l’alta pericolosità dell’arteria stradale S.S. 17, nonché del bivio per San Massimo, teatro di sinistri anche mortali; di qui la realizzazione di una rotonda al fine di ridurre tale pericolo. Un plauso, va riconosciuto all’ANAS, per la fattiva collaborazione mostrata e per la celerità circa la programmazione degli interventi che, hanno calendarizzato l’inizio dei lavori per domani, lunedì 19 ottobre. Una forma di collaborazione attiva che vedrà impegnati due attori. Da un lato l’ANAS che provvederà alla realizzazione e alla messa in opera della nuova rotonda da ubicare nel bivio di San Massimo. Dall’altro lato, l’ente comunale che si occuperà del completamento attraverso tutti quelli elementi di finitura e decoro, quali: l’apposizione di zolle di erba naturale e terriccio; la piantumazione di fiori e piante ornamentali; nonché un sistema di irrigazione a pavimento per garantire la vitalità degli elementi naturalistici. Inoltre, il Comune, sì prenderà carico della gestione della stessa nel tempo, provvedendo all’assetto manutentivo ordinario. Sicurezza e decoro urbano, un connubio perfetto per scrivere un nuovo biglietto da visita capace di stimolare un benvenuto più accogliente a tutti i turisti che scelgono di vivere le emozioni che lo scrigno di San Massimo sa regalare e di ammirare le maestose ed imponenti montagne di Campitello Matese.