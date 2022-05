La Stampa molisana formi oltre che informare

di Sergio Genovese

Da un po’ di tempo ho l’opportunità di leggere i giornali della provincia italiana alcuni dei quali sono sempre in trincea per combattere le mafie con un orgoglio e con un coraggio che nel nostro tempo è davvero materia rara. Soprattutto in Campania ci sono alcuni quotidiani che ogni giorno denunciano le malefatte facendo nomi e cognomi dei produttori di morte e di odio. Sono giornalisti, direttori di testata e direttori editoriali, che ammiro, che rischiano la vita pur di portare a compimento una passione civica evidente, palese, incontrovertibile, di cui tutti, giornalisti e non, dovremmo assorbire insegnamento. In punta di tastiera, senza voler assurgere a professore che vuole mettere i voti ad un comparto che conosce di striscio, trovo fondamentalmente assente nella stampa molisana la tendenza ad approfondire le inchieste, di fare insomma quel lavoro di cesello che servirebbe a scoprire molte verità. Se si riportasse alla nostra gente tutto ciò che nella nostra regione vive nelle anticamere delle stanze dei bottoni, se si svelassero i retroscena che si conoscono di tutto ciò che c’è dietro al mondo che si muove indolente nella nostra regione, si farebbe un’opera sociale utile alla crescita intellettuale generale soprattutto per le generazioni giovanili che dal mondo della informazione sono lontanissimi inclusa quella del web. Invece quello che traspare ma non è una certezza, é che gran parte delle testate hanno una propria sovrastruttura da proteggere, le opinioni e i fatti raccontati dunque subiscono sempre il condizionamento di certi posizionamenti per cui quell’aspetto formativo e di denuncia vera e pura che dovrebbe essere la medaglia al collo di un vero giornalista, segna vistosamente il passo. Ogni notizia di opinione sembra nascere frenata da una serie di cespugli pieni di spine che ne alterano il valore intrinseco. Infine trovo pernicioso osservare sempre nel dubbio di aver interpretato bene la questione, che soprattutto alcune emittenti televisive privilegino la notorietà a chi mostra generosità nei confronti delle necessità di entrate finanziarie degli editori ed oblio a coloro che non si adeguano a certe modalità. Non mi soffermo sulla inutilità sociale di certe opinioni spesso pubblicità REGRESSO sui temi trattati perché meriterebbero un articolo a parte. La debole giustificazione di essere tv private non regge se è vero come è vero che tutte accedono a finanziamenti pubblici che voglio ricordare sono la somma dei contributi regionali che tutti noi versiamo. L’altro giorno ho contattato un amico mio giornalista da me scelto per portare avanti un progetto che non per mia responsabilità è stato fatto morire. Gli avevo proposto un interessamento per denunciare la cosa solo per amore di verità vera. La sua risposta è apparsa frenata, quasi impacciata per cui ho evitato di insistere conscio che probabilmente erano subentrati tutti quei condizionamenti di cui ho fatto menzione. Certo se confronto questa esperienza di un cablaggio assolutamente indolore con il coraggio dei giornalisti di “Cronache di Napoli” trovo una differenza utile a farmi pensare che la Stampa Molisana deve conquistare spazi utili per ricevere consensi che valorizzino lo spirito di servizio per raccontare e per educare.