“La spiaggia di Termoli non attrezzata per i disabili”, la denuncia di un turista

“Non ci sono stabilimenti con le discesine per evitare le barriere architettoniche”. La soluzione potrebbe arrivare dall’approvazione del Piano Spiaggia che, però, è ancora fermo presso la Regione Molise

“Termoli è una splendida cittadina ma non è abbastanza attrezzata per consentire l’accesso ai lidi ai disabili”. E’ quanto denuncia un turista che, proveniente da Milano, ha incontrato delle difficoltà logistiche nell’accesso agli stabilimenti balneari.

“Noto con molto rammarico e stento persino a crederci che un Comune come questo di Termoli non abbia ancora emanato un’ordinanza o tantomeno una direttiva affinché i lidi balneari situati sul medesimo comune siano attrezzati di scivoli per carrozzelle disabili, deambulatori e qualsiasi soggetto con handicap di qualsiasi natura esso sia.

Ho notato personalmente questo proprio perché in famiglia ho un figlio disabile che per questo comune non potrebbe affatto fare un ingresso in spiaggia né un bagno tanto desiderato in mare. Nel bagno in cui andiamo, sono i proprietari del lido che gentilmente si sono presi in carico la situazione e ogni giorno sia per scendere che per risalire, si offrono nel trasportare a mano la carrozzella con mio figlio disabile giù dal lungomare alla spiaggia dove poi possiamo accomodarsi all’ombrellone di nostro uso”.

La richiesta, quindi, è quella che venga presa “maggiormente in considerazione e con attenzione la problematica affinché chi di dovere si preoccupi di questo problema portandolo come priorità nelle assemblee di consiglio comunale.

Oggi come oggi questo comune non è all’altezza di poter accogliere i vari disabili per non avere effettuato alcuna opera pubblica dedicata agli stessi e questo declassa ulteriormente lo sviluppo turistico poiché vengono poi diffuse le mancanze in questione. Pertanto chiedo al Comune di Termoli di poter provvedere quanto prima ad un disegno di legge e obbligo verso i lidi balneari di attrezzarsi di scivoli per disabili”.

C’è da dire che in passato il Comune ha realizzato uno scivolo per disabili in una delle spiagge pubbliche e che solo qualche stabilimento balneare si è già dotato di strutture che evitino le barriere architettoniche. E’ in fase di definizione, però, il piano spiaggia che dovrebbe essere approvato dalla Regione Molise con il quale potrebbero essere poste le basi per la realizzazione di discese per disabili.