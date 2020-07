La spiaggia di Petacciato diventa “modello virtuoso”, il caso su Radio Delta 1

La spiaggia “regolamentate per distanziamento” di Petacciato marina è divenuta famosa da quando il sindaco Di Pardo ha postato le foto sul suo profilo Facebook. Inquadrata dall’alto con un drone e posta tra due stabilimenti balneari, la spiaggia libera in questione ha fatto parlare di sé per via della perfezione con la quale è stato messo in atto il distanziamento tra gli ombrelloni. Una precisione “svizzera” ribadita anche dalla conduttrice radiofonica di Radio Delta 1 che ha preso in esame il caso tutto molisano per elogiare quanto fatto dall’amministrazione. “Parlano di noi e della sicurezza sulla nostra spiaggia anche fuori Molise”, ha commentato il primo cittadino.