“La spalla”. Ortopedico vs Radiologo, convegno medico-scientifico ad Agnone

Il 2 luglio presso Palazzo San Francesco. L’intervista al Dott. ANDREA DE VITA Specialista in Ortopedia e Traumatologia (Faculty Spalla SIAGASCOT, Faculty Polso SIAGASCOT, Delegato Regionale per il Molise SIAGASCOT, Responsible SCHOOL OF ANATOMY SHOULDER SIAGASCOT)

Da cosa nasce l’idea di un Congresso in Molise?

L’idea nasce dalla volontà di portare in Molise qualcosa di interessante, ma soprattutto di voler iniziare un corso di aggiornamenti su patologie specifiche dell’arto superiore nel campo ortopedico, che spero possa continuare nei prossimi anni. L’altra ragione e che io sono nato ad Agnone e ritengo che il Molise sia una regione da valorizzare anche con queste iniziative.

Sappiamo che L’evento è patrocinato da una società scientifica importante di cui lei fa parte. Ce ne parli.

L’evento è patrocinato dalla SIAGASCOT che oggi in Italia è, nel campo ortopedico, la seconda più importante Società Scientifica esistente. Io sono stato nominato Delegato Regionale per il Molise per questa società e sono orgoglioso di poter rappresentare all’interno di essa il Molise. Ho vari ruoli in questa società tra cui: membro della Faculty Spalla e della Faculty Polso, responsabile della “School of Anatomy Shoulder” che mi porta a lavorare intensamente per ciò che di scientifico la Società organizzi.

Quale sarà l’argomento trattato durante il Congresso?

Ho voluto porre l’accento sui problemi della Spalla ed in particolare valutare il punto di vista dell’Ortopedico rispetto a quello del Radiologo. Mi occupo di Spalla da ormai circa 20 anni, da quando sono entrato a far parte del gruppo del Dott. Giovanni Di Giacomo e il Dott. Alberto Costantini del Concordia Hospital di Roma, riconosciuto per la grande esperienza nella cura delle patologie della Spalla. Per me loro, non solo rappresentano il gruppo storico di lavoro, ma anche la “famiglia” lavorativa. Inoltre, il Dott. Giovanni Di Giacomo, da Marzo, è il Presidente della Società SIAGASCOT ed ho l’onore di averlo come ospite, relatore e moderatore dell’evento.

Sono coinvolti nell’evento anche Medici Molisani?

Si certo, ho voluto coinvolgere anche Colleghi di grande spessore del Molise come il Dott. La Floresta, il Dott. Bianchi, il Dott. Di Pilla, il Dott. Barrassi, il Dott. Zappia a cui rivolgo, già da ora, il più sentito ringraziamento. Daranno sicuramente un grande apporto professionale e scientifico all’evento.

Infine, a chi è rivolto l’evento?

L’evento è rivolto ai Medici Ortopedici, Fisiatri, Radiologi, di Medicina Generale, ai Fisioterapisti ed ai tecnici di Radiologia per cui verranno accreditati 6 crediti formativi. Sono invitate, comunque, anche altre figure professionali che siano interessate all’argomento.