La sorella di Che Guevara presto in Molise

Maria Victoria Guevara, docente all’Università de L’Avana a Cuba, ospite della “Casa del Popolo” a Campobasso per farci conoscere più da vicino il simbolo della rivoluzione in Sudamerica

Mercoledì 6 novembre alle ore 18, presso la Casa del Popolo in Via Gioberti, 20 a Campobasso, si terrà uno speciale incontro con Maria Victoria Guevara, sorella di Ernesto Che Guevara e docente dell’ Universidad de la Habana Cuba.

Con la professoressa Maria Victoria Guevara si parlerà della figura di Che Guevara, per farla conoscere in tutta la sua ricchezza e complessità, presentando il “Che” da un punto di vista familiare; fratello, padre, viaggiatore, intellettuale, amante della letteratura e della fotografia, prima ancora che uomo politico e rivoluzionario, e di come le sue idee e il suo insegnamento sono più che mai attuali e del perché, realmente, di Ernesto Che Guevara non si potrà mai parlare al passato.