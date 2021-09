La soprano molisana Iolanda Massimo debutta al Rossini Opera Festival di Pesaro. La 26 enne cantante di Trivento, fresca di laurea in canto lirico al Conservatorio Perosi di Campobasso con 110 e lode e menzione d’onore, che si aggiunge alla laurea in Economia aziendale, ha superato brillantemente le selezioni dell’accademia rossiniana ‘Alberto Zedda’, a cui hanno partecipato 200 artisti da tutto il mondo. Unica italiana tra i 19 cantanti prescelti, Iolanda Massimo ha interpretato il ruolo di Corinna ne ‘Il Viaggio a Reims’, di Gioacchino Rossini. «È stato un periodo molto intenso e travolgente – ha rimarcato la soprano -. Sono stata molto presa dalle prove ed ho avuto poco tempo per realizzare la grande opportunità avuta. È stata un’emozione indescrivibile leggere il mio nome sulla locandina. Un primo traguardo, dopo anni di applicazione e di studio, che però è da sprone per il futuro». Prossimamente, l’artista molisana sarà impegnata in altre esibizioni, tra cui quella di Luco di Romagna, il 4 settembre, con il pianista inglese Richard Barker, e un omaggio alla sua Trivento, il 25 settembre.