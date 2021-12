La solidarietà di Zona Rossa Web Tv: “Insieme per Domenico”

di Marika Galletta

Zona Rossa Web Tv, aderisce all’iniziativa solidale dell’Associazione di Promozione Sociale “Insieme ce la faremo”, nata per finanziare il viaggio della speranza di Domenico, giovane ragazzo di Capriati a Volturno affetto da Atassia Cerebellare che dovrà recarsi in America, alla ricerca di una cura per la sua malattia rara.

Grazie all’apporto e al supporto handmade della collaboratrice di ZR Martina Bucci, sono state realizzate delle palline natalizie personalizzate, destinate ad ornamentare gli alberi di Natale di tutte quelle famiglie che vogliono regalare solidarietà a Domenico. L’acquisto del dono solidale, contribuirà a devolvere gli incassi all’Associazione nata per aiutare economicamente la famiglia di Domenico a sostenere le cure mediche e a non perdere la speranza.

L’ideatore di Zona Rossa Web Tv, Gabriel Paolone, ci racconta la storia di Domenico: ”E’ un ragazzo di 14 anni che dal 2018 è affetto da Atrofia Cerebellare. È stato sottoposto ad innumerevoli ricoveri ospedalieri, visite specialistiche, indagini genetiche e prelievi di cellule, fino alla diagnosi dell’Atassia Cerebellare. Un disturbo neurodegenerativo raro in quanto legato alla mutazione di un gene ignoto, 2 casi al mondo. Domenico era un ragazzo come gli altri, la sua felicità era far parte della scuola calcio per correre dietro ad un pallone insieme ai suoi compagni, praticava nuoto ed altre attività a cui dedicava tutto il suo tempo. Da tre anni la sua vita non è più la stessa. La condizione motoria lo ha portato a stare su di una sedia a rotelle, ad assumere farmaci antiossidanti e vitamine, nonché a sottoporsi a cure fisioterapiche giornaliere per non perdere completamente la sua flebile autonomia. Ha difficoltà nel parlare e con la deglutizione.”

Questa nuova realtà, Domenico, l’affronta con tenacia insieme all’amorevole supporto, sostegno e sacrificio dei suoi genitori, i quali, di fronte agli esiti medici e i risultati diagnostici, non si arrendono e vogliono tentare un nuovo percorso in America presso il centro specializzato “The Johns Hopkins Hospital” di Baltimora, Maryland. Tuttavia, sottoporsi a questo nuovo percorso significa anche affrontare il necessario periodo di ospedalizzazione ed eventuali ulteriori esami e cure sperimentali, che comportano costi aggiuntivi tutt’altro che trascurabili in quanto in America non esiste una copertura sanitaria universale e senza una copertura assicurativa personale i trattamenti sanitari sono effettuati privatamente e quindi molto costosi.

E si appella alla solidarietà dei molisani Paolone: “La famiglia non potendo quantificare la spesa da affrontare e non avendo più risorse economiche adeguate, in parte già spese negli ultimi tre anni, chiede il supporto e la generosità di quanti vogliano partecipare alla non negazione del diritto alla salute. La raccolta fondi è gestita dall’Associazione di Promozione Sociale “Insieme ce la faremo” fornendo ai familiari la disponibilità economica che di volta in volta dovrà affrontare, in base al periodo di permanenza in America.”

Concludono da Zona Rossa Web Tv: “La vostra generosità aiuterà Domenico. Prenota anche tu la pallina di Natale, vesti il tuo albero di solidarietà ed illumina la speranza nel cuore di chi lotta. Contattaci sulla pagina social di ZR.”