La solidarietà con un gelato in ricordo di Luigi Occhionero

REDAZIONE TERMOLI

Una serata speciale che ha messo al centro l’amore per gli altri. Riuscita la dodicesima festa del gelato al cioccolato organizzata il 16 luglio 2019 ai “Tre Scalini” di San Salvo marina. Un’iniziativa voluta dai titolari, la famiglia del piccolo Luigi Occhionero, rimasto vittima insieme a ventisei compagni e alla maestra Carmela Ciniglio nel crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia avvenuto il 31 ottobre del 2002. In questo giorno, infatti, ricorre il suo compleanno e questa festa è dedicata a lui e a tutti i bambini del mondo, in particolare quelli che hanno bisogno di tutto. Per questo motivo il ricavato della festa è stato devoluto all’associazione “Vita e solidarietà onlus” per continuare un progetto di solidarietà concreta e condividere il senso dell’amicizia e di un rapporto speciale con uno dei paesi più poveri del mondo. Il contributo servirà per completare le attrezzature del reparto di Pediatria del dispensario di Mpasa (Kinshasa – Congo) dove, tra le altre cose, è stata realizzata una sala parto e intitolata al piccolo Luigi. L’associazione guidata con amore e dedizione da Ottavio Antenucci assicura il suo impegno, grazie all’aiuto di tutti, a tanti bambini e famiglie dell’Africa. Un territorio, quello di Mpasa, dove serve tutto anche per assicurare un pasto con la farina di manioca e preparare il “fufu”, il nutrimento giornaliero e più importante per i congolesi. Nel corso della serata applausi per la corale pop “Warm Up” di Vasto diretta dal maestro Alessandro Bronzo. E ancora i clown Massimiliano e Guglielmo Santella e alla truccabimbi Rosalba Paperotta dell’associazione Ricoclown, che hanno allietato la giornata. Per papà Michele, mamma Giulia, i figli Giuseppe ed Elena, e tutto lo staff della gelateria una giornata da custodire nel cuore, come ogni anno. Perchè in ogni gelato, in ogni sorriso, in ogni abbraccio si avverte davvero il senso di un amore vero.