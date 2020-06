“La situazione della scuola in Molise”, domani il convegno organizzato da Micaela Fanelli

Domani lunedì 22 giugno 2020 alle ore 15.30 nella sala del Parlamentino in via XXIV Maggio 130 a Campobasso, si svolgerà un incontro promosso dal Capogruppo Pd in Regione Molise Micaela Fanelli dal titolo “La situazione della scuola in Molise – Le parti a confronto”.

PROGRAMMA

Introduce e Coordina

Micaela FANELLI Consigliere Regione Molise – Capogruppo PD

INTERVENGONO:

Maria CHIMISSO Vice Segretario Pd Molise e Dirigente Scolastico

Roberto DI BAGGIO Assessore Regione Molise – Istruzione e Formazione

Anna Paola SABATINI Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

ne discutono con:

rappresentanti sindacali e rappresentanti del mondo della Scuola

L’incontro, per questioni di sicurezza legate all’emergenza COVID – 19, non sarà aperto al pubblico, ma solo alla stampa e sarà tramesso in diretta sulla Pagina Facebook di Micaela Fanelli – https://www.facebook.com/micaelafanellipd.