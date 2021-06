La situazione della sanità sta precipitando, petizione popolare di “Isernia beni comuni”

In Molise si prospetta una “catastrofe sanitaria”, lo afferma il Forum “Isernia beni comuni” che lancia una petizione popolare per chiedere l’intervento di Emergency:

“La mancanza di personale sanitario e l’impossibilità di reclutarne in tempi brevi, perché colpevolmente non vengono indetti i necessari concorsi da parte dell’azienda sanitaria, stanno portando al progressivo e inarrestabile smantellamento delle strutture pubbliche. La mancanza di medici e paramedici è il motivo principale della chiusura di reparti in tutti gli ospedali della regione. La scelta politica, in atto da tempo, che mira a drenare l’utenza e i fondi pubblici verso le strutture private, ha determinato un crollo dei livelli minimi assistenziali (LEA) e centinaia di morti durante la fase acuta della pandemia. La gravità della situazione è tale che adesso rischiano la paralisi e la chiusura anche i reparti di Pronto Soccorso, alcuni dei quali, come quello di Isernia, entro l’anno non saranno più in grado di funzionare, con conseguenze ben immaginabili. L’intervento di Emergency al momento ci appare l’unica soluzione, almeno per tamponare la carenza di medici nel periodo di latenza concorsuale. Il Forum per la Sanità Pubblica di Qualità sta già operando in tal senso a livello governativo, ma riteniamo che anche sindaci e prefetti, le istituzioni locali che per legge sono preposte al controllo e alla tutela della sanità pubblica, debbano essere coinvolte e debbano farsi portavoce delle richieste della popolazione. A loro saranno indirizzate le richieste sottoscritte dai cittadini firmatari di questa petizione, affinché si uniscano ai parlamentari molisani che in questo momento stanno intervenendo presso il governo rispondendo all’appello del Forum e dei suoi comitati”.