“La Sinistra per Campobasso si schiera”: «Domenica votiamo tutti Gravina»

«Domenica – si legge in una nota de “La Sinistra per Campobasso” – i campobassani sono chiamati ad una scelta importante per il futuro della città: saranno loro, gli elettori, a determinare se alla guida del capoluogo di regione ci sarà Roberto Gravina, o Maria Domenica D’Alessandro.

La Sinistra per Campobasso dichiara il suo appoggio al candidato Roberto Gravina ed invita i propri sostenitori ad andare a votare per lui al ballottaggio. Chiunque creda nella sinistra non può consegnare Campobasso ad una sindaca leghista: la distanza ideologica è davvero abissale.

L’appello, dunque, è innanzitutto quello di non astenersi dal voto: rechiamoci alle urne e diamo il nostro sostegno a Roberto Gravina».