La SICS scuola italiana cani di salvataggio quest’anno nelle spiagge libere

Il comune di Termoli ha voluto aumentare la sicurezza in acqua, infatti quest’anno oltre alle postazioni di salvataggio gestite dalla Compagnia Del Mare Lifeguard, nelle principali spiagge libere sono presenti le unità cinofile di salvataggio e moto d’acqua. La SICS da anni opera nelle principali spiagge libere Italiane attraverso la ausilio dei cani di salvataggio con oltre trecento unità.

Il servizio di salvataggio ormai da anni presente anche sulle spiagge libere, sta avendo un ruolo importante per la sicurezza dei bagnanti e quest’anno ai tempi del CoronaVirus è ancora più delicato sotto molti aspetti soprattutto sanitari. Di qui la presenza dei “Baywatch a quattro zampe” è sintomo di ancora maggiore sicurezza per tutti quelli che decidono di utilizzare le spiagge libere.