La sfilata mancata, il racconto della grande bellezza sfumata per un anno

La storia di una tradizione secolare e la sua assenza per la prima volta nell’era moderna. Commenti, emozioni, lacrime e interviste in uno speciale dedicato al Corpus Domini 2020, orfano della sfilata dei Misteri.

Un viaggio che parte dal Museo dei Misteri, dove la domenica del Corpus Domini, tutto ha inizio.

Per un campobassano, un Corpus Domini senza la sfilata dei Misteri è qualcosa di impensabile, è un legame che spesso travalica la ragione.

Domenica non sarà il solito Corpus Domini per i campobassani e per i molisani. Non ci saranno diavoli e santi a rincorrersi per la città

Una data, il 14 giugno, che sarà consegnata alla storia. Questa volta non per la bellezza della sfilata, ma per l’assenza, per la prima volta nell’era moderna, del grande evento, a causa di una tragedia che ha sconvolto le vite di tutti.

Si ringrazia l’Associazione Misteri e Tradizione per la preziosa collaborazione.

IL SERVIZIO IN ALTO