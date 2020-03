Nella mattinata odierna, il Questore della provincia di Campobasso, Giancarlo Conticchio ha ricevuto presso il suo ufficio di via Tiberio, il Presidente della Sezione ANPS di Campobasso, Aldo Botticella, Sovrintendente Capo in quiescenza, una delegazione della medesima Sezione, nonché alcuni rappresentanti della Sezione ANPS di Termoli, dediti da diversi anni all’organizzazione sul territorio molisano di molteplici iniziative, soprattutto di beneficenza e di formazione nelle Scuole. L’occasione è stata proficua per auspicare buon lavoro a tutti ed una costante e reciproca collaborazione, ricordando sempre il passato, quindi ciò che siamo stati, guardando al futuro con sempre maggiore curiosità e voglia di fare al servizio e nell’interesse della collettività.

La sezione Anps in visita dal Questore: ribadito impegno e collaborazione