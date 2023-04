LA SEGNALAZIONE. Il pullman fa… acqua. Piove sui sedili

In caso di maltempo, su qualche pullman molisano potrebbe capitare di bagnarsi la testa e magari essere costretti ad aprire un ombrello, in stile commedia all’italiana o prendendo come esempio fatti reali successi in alcune zone d’Italia e riportati dai media locali e nazionali. Anche nel caso molisano, non si tratta di film ma di un episodio documentato da un video di pochi secondi registrato al terminal di Campobasso e segnalato da un lettore, uno dei tanti genitori degli studenti pendolari.

Nelle immagini estrapolate si può notare come una probabile falla nel tetto del mezzo abbia favorito una infiltrazione di acqua, generando uno sgocciolamento continuo che si riversa su uno dei sedili della parte posteriore del pullman. Ciò di fatto costringendo i passeggeri ad evitare di sedersi in quel punto e di farsi una doccia di acqua piovana vestiti.

La segnalazione è il riassunto di una denuncia sulle condizioni in cui versa almeno una parte del parco macchine locale e che evidentemente ha già generato lamentele tra i fruitori del servizio, soprattutto per situazioni come questa, in giorni di maltempo e in cui magari gli utenti sul pullman sono numerosi, dovendo trovare ognuno il proprio sedile, senza considerare l’umidità che si genera per la penetrazione di acqua.

Da circa un anno la Regione avrebbe messo a disposizione circa un centinaio di nuovi pullman con tecnologia avanzata, e un altro centinaio sono previsti entro la fine nel 2023. Sarebbe il colmo se proprio uno di questi fosse (già) vittima di un simile vizio.