La secolarizzazione ed il disorientamento dell’ individuo nella contemporaneità

L’Associazione “Alesia 2007” Onlus, di cui faccio parte, mi ha chiesto un contributo di idee alla riflessione corale, già da tempo avviata, sulle pagine del “Il Quotidiano del Molise” edi “Primo Piano Molise” che cortesemente la ospitano. Ed eccomi qui a riproporre alcune considerazioni sviluppate, nell’ambito di un incontro svoltosi a Milano, durante la discussione intorno ad un’ipotesi progettuale riguardo il design degli arredi liturgici, da ripensare alla luce di una concezione olistica dello spazio sacro, che ne colga la diversità rispetto a quello profano, senza introdurre soluzioni di continuità tra essi, come già testimonia la storia dell’architettura attraverso le sue opere più insigni. Mi sono quindi ritrovato, per uno spunto, in equilibrio tra il serio ed il faceto, offerto da un altro dei partecipanti, a riflettere sul diffuso atteggiamento di fuga, spesso delirante, dai temi della spiritualità per la loro ineludibile dimensione escatologica. Ho così individuato la tendenza ad occultare la questione dietro quelli che una pubblicità, di molti anni addietro, chiamava gli effetti speciali, che se da un lato alimentano sensazione di onnipotenza, dall’altro estraniano rispetto ad oggetti nei quali si concentrano e si concretizzano acquisizioni di molte generazioni, quasi del tutto ignorate da moltitudini di uomini disinteressate alla cultura ed impoverite nella loro dominante funzione di consumatori. A tale proposito richiamavo l’esperienza padovana di Galileo Galilei, che criticando la concezione greca, dispregiativa delle arti meccaniche, troppo in basso rispetto alle vette del pensiero filosofico, costruisce il suo cannone occhiale per allargare il suo, e successivamente il nostro, sguardo all’universo, riconoscendo allo strumento una efficacia non meramente strumentale. In conseguenza ho ricordato quanto sostenuto dal geografo Strabone, nella sua comparazione del mondo greco con quello romano, ossia che “i Romani posero ogni cura in tre cose soprattutto, che dai Greci furono trascurate, nell’aprire strade, nel costruire acquedotti e nel porre nel sottosuolo fognature”. Tutte espressioni di un fare in senso concreto (ποιέω – poiéo) non avulso dalla attività di pensiero astratto. Questo disorganico ed estemporaneo argomentare, mi ha tuttavia condotto a ritenere che, se lo spazio sacro è il luogo, delimitato e dedicato, dove si afferma la centralità dell’Eucarestia, cioè del corpo di Cristo, che incarnandosi ha dato rilevanza al corpo dell’uomo, come lo stesso Tommaso d’Aquino sottolinea nella Summa Theologiae (“quia omnis nostra cognitio a sensu initium habet…), è appunto dal corpo, affrancato da concezioni e pratiche che lo negativizzano, nelle modalità dell’esibizione o del nascondimento, che è necessario ripartire, elaborando un nuovo umanesimo, che faccia della dignità del corpo la forza motrice di una forma mentis improntata alla reciprocità ed al rispetto, ossia alla conservazione, del contesto naturale, a fondamento di questa esperienza straordinaria, nell’universo, che è la vita, salvaguardando, nel contempo ed innanzitutto, ogni espressione di costruttivitàdegli uomini, quali forme più alte di civiltà. Intorno a questi contenuti dichiaravo di voler, quindi, articolare la Neue Zeitung der Geist (Nuova Gazzetta dello Spirito) anche se il nome della supposta testata era solo una battuta di spirito, per contribuire ad uno sviluppo culturale e spirituale che sappia confrontarsi con l’oltre nella pienezza della vita, evitando i cortocircuiti delle nascoste e non governate paure inevitabilmente foriere di distruttività. L’incontro, programmato nei tempi ma non nei temi, si concluse con la mia esortazione all’impegno fattivo e responsabile, attingendo a due fonti antipodiche nella loro origine, ma convergenti nei loro effetti concreti; da un lato il “sapere aude” (“abbi il coraggio di sapere”) del filosofo tedesco Immanuel Kant, in Was ist Aufklärung (Che cos’è l’Illuminismo), dall’altro il “think different” (“pensa in modo differente”) di Steve Jobs. Giacché il coraggio di sapere è esercizio della capacità critica, quindi mobilitazione completa delle energie e apertura al confronto, ossia formazione alla competizione ed alla cooperazione, nel significato etimologico ed autentico dei due concetti, che in tal modo perdono la loro interpretazione antagonistica e spiegano la rilevanza della rinuncia ad ogni gregarismo banalizzante e superficialmente rassicurante come pure ad ogni infondata e disperante aspirazione all’originalità, preservando, in ogni caso, il diritto a pensare ed operare in modo differente. Ha, cioè, ancor oggi valore il modello archetipico del sacerdote troiano, Lacoonte, che grida ai suoi concittadini: “Timeo Danaos et dona ferentes!” (“Temo i Greci e i doni che portano!). Ovvero, di fronte alla “astuzia della ragione” che manipola ed inganna, non abdicare all’impegno etico e civile della denuncia e della solidarietà.

Agostino Corallo (ingegnere civile, libero professionista, nato a Campobasso e residente a Pisa)