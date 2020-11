“La Scuoletta” tra i vincitori dell’Avviso “Welfare di Comunità”

Tra le iniziative messe in cantiere dalla Fondazione Banco di Napoli (ente no profit, privato e autonomo) è da annoverare, per l’anno 2020, l’ Avviso 1/2020 denominato “Welfare di Comunita. L’Istituzione che persegue fini di interesse sociale, di promozione dello sviluppo economico e culturale nelle regioni meridionali non insulari, ha assegnato contributi per la realizzazione di progetti riguardanti arte, attività e beni culturali, assistenza, beneficenza ed attività di volontariato, educazione, istruzione e formazione nonché ricerca scientifica e tecnologica. Nel mese di luglio il Consiglio di Amministrazione, dopo aver attentamente vagliato ben 112 progetti, ne ha approvato il finanziamento di soli 24, che verranno realizzati nel Mezzogiorno continentale (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria), con la concessione di € 331.650,00 erogati dal Banco di Napoli. L’unico proposta molisana finanziata è “La Scuoletta” di Campobasso (€ 15.000,00), idea progettuale di cui è responsabile Antonella Germanese e che prevede un servizio di dopo-scuola offerto dall’Associazione Shomer, presieduta da don Franco D’Onofrio e ricadente nelle attività collegate alla Caritas Diocesana. Un’ equipe accuratamente selezionata di operatrici e docenti (titolati e volontari) provvede ad assistere 25 iscritti, tra bambini e ragazzi, nello svolgimento dei compiti, consolidando il metodo di studio acquisito in ambito scolastico, favorendo l’acquisizione di una corretta metodologia di studio, incrementando progressivamente l’autonomia personale, promuovendo e stimolando la capacità di creatività, la socializzazione ed il rispetto degli ambienti e dei materiali condivisi. La scelta della Fondazione Banco di Napoli di finanziare queste attività, apparentemente di doposcuola, è motivata dal profondo valore umano e civile de “La Scuoletta”. Essa si rivolge ad un’utenza meritevole di particolari attenzioni, ovvero ragazzi appartenenti a famiglie con profondi disagi economici e soprattutto sociali: minori “difficili” con problemi di adattamento, irrequieti, apatici, iperattivi, appartenenti a famiglie multiproblematiche. Gli indiscussi meriti dei volontari, di cui è coordinatrice Giovanna Terzano, sono una certezza che dura da 15 anni nel capoluogo molisano. Prova ne sono il costante interagire con Scuole e Parrocchie, che segnalano costantemente “casi” da seguire, nonché la proficua collaborazione con il Comune di Campobasso, anche attraverso il progetto “Compitiamo”. L’Amministrazione cittadina, in particolare l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha inoltre, da ben quattro anni, condiviso e supportato l’impegno della Shomer rendendo anche disponibili, per lo svolgimento delle attività post scolastiche, alcuni locali siti in via Muricchio.