«La scuola resiliente, l’amministrazione comunale, la comunità educante oltre la pandemia»

«Una buona giornata. Siamo orgogliosi di aver portato in Consiglio il tema della ripartenza del nuovo anno scolastico nelle scuole di Campobasso. Un dovere per i nostri gruppi politici, un momento di dibattito importante e dai risvolti concreti. Approvato all’unanimità il nostro documento consiliare (così come quello degli altri gruppi politici)». Così una nota dei consiglieri di minoranza del Pd al Comune di Campobasso, Salvatore, Chierchia, Trivisonno e Battista, che aggiungono: «Il lunghissimo periodo dell’emergenza sanitaria che ha interessato, e ancora investe profondamente la nostra nazione, e l’altrettanto lungo, conseguente, periodo di sospensione delle attività didattiche dell’anno scolastico 2019/2020 che di fatto ha spostato virtualmente il percorso formativo di ogni ordine di scuola nelle stanze e nelle case di tutti gli italiani, ha evidenziato le gravi diseguaglianze che l’inevitabile mancato accesso alla didattica in presenza ha determinato nella comunità studentesca e nel contesto sociale tutto; abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta di compiere ogni atto politico e amministrativo necessario e proattivo per coadiuvare l’avvio dell’Anno Scolastico 2020/2021 in presenza per tutte le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Città; ogni azione politico amministrativa in materia di trasporti, viabilità, edilizia scolastica e sostegno alle famiglie e alle comunità educanti andrà sostenuta. Inoltre, vanno promossi incontri di ascolto e partecipazione della cittadinanza tutta, in una sorta di laboratorio democratico delle comunità educanti, in merito alla subita ibernazione del percorso didattico/educativo e alla sua indispensabile ripartenza in presenza. Ripartire dalla scuola, un universo che riguarda tutti noi».