La scuola primaria di Civitanova del Sannio sfida la Polonia in una mostra di disegni

Il dialogo con i bambini non sempre è il giusto modo per manifestare gioia, rabbia o paura. Ognuno ha il suo linguaggio per esprimere le proprie emozioni. Questo i bambini lo sanno bene: prima di saper parlare in modo fluente, già comunicano le proprie emozioni su un foglio bianco. Proprio a riguardo delle loro emozioni sulla storia dell’orso Wojtek, raccontata ai propri allievi dalla brillante insegnante di Vairano Deborah Loffreda, agli alunni dell’Istituto Colozza – scuola Primaria di Civitanova del Sannio, sono stati selezionati dall’associazione Centro Studi Politici di Venafro a partecipare alla mostra di disegni per bambini che si terrà in Polonia dal giorno 8 al 22 aprile presso la struttura Artystyczna Galeria Izerska – Polonia. L’evento organizzato in Polonia dall’Associazione via dell’Ambra, che è in sintonia con l’Associazione Centro Studi Politici di Venafro per una serie di progetto interdisciplinari in atto nelle scuole italiane proprio inerenti alla storia polacca e la seconda guerra mondiale. Spiega la presidente dell’Associazione via dell’Ambra Dorota Wisniewska: avevamo già pensato a questo concorso e abbiamo dunque deciso di lanciarlo anche nelle scuole italiane. Grazie alla fattiva collaborazione del presidente dell’Associazione Centro Studi Lello Castaldi che ha messo alla luce, dopo il brillante lavoro fatto dalla maestra Deborah, insegnate della scuola primaria di Civitanova del Sannio- appartenente all’Istituto Colozza di Frosolone di partecipare al concorso. Dunque cinque favolosi disegni partiranno alla volta della Polonia. I lavori inviati, concorreranno a partecipare alla composizione del calendario 2023 dedicato proprio al Secondo Corpo polacco e all’orso Wojtek. Il risultato? Sarà pubblicato il giorno 17 maggio 2022, nell’occasione della manifestazione del monumento di Wojtek, dove le scuole aderenti al progetto si uniranno in “patto d’Amicizia” con quelle polacche, promosso proprio dalle due associazioni alla presenza dei rappresentanti della cittadinanza.