La scuola non si ferma: nuova affermazione per l’Alfano ai Giochi della Chimica online

Grande successo per l’Istituto Alfano di Termoli: anche il Liceo Scientifico protagonista con i suoi studenti alla fase regionale dei Giochi della Chimica, che si sono svolti il 16 maggio in modalità telematica. Francesco Leccese della 4B e Zenone D’Ascenzo della 4E si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto. Buoni piazzamenti anche per gli altri componenti della squadra.

Referente del progetto per l’Istituto Alfano, prof.ssa Rossana Vaudo: «La prova regionale, molto partecipata quest’anno, anche se in modalità a distanza, si è svolta il 16 maggio per tutte e tre le classi di concorso: 100 minuti di tempo per rispondere ai quesiti e tempestiva correzione degli elaborati». 470 scuole da tutta Italia per un totale di 4676 studenti partecipanti. Alla fase delle finali regionali in Molise hanno partecipato 7 istituti con 39 studenti.

La dirigente dell’Alfano esprime soddisfazione, interpretando i sentimenti di tutta la scuola:«I risultati delle gare scientifiche ancora una volta vedono i nostri studenti migliori segnalarsi a livello regionale. Un grazie speciale a tutti gli insegnanti di scienze che li preparano e li supportano ogni anno, accompagnando la loro crescita e condividendo la giusta soddisfazione per i traguardi raggiunti».