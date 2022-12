La Scuola Montini e la Magia di Natale

La festa del Natale vive avvolta da magiche atmosfere in cui al centro ci sono i sogni

dei bambini e il loro carico di allegria contagiosa e proprio in questa magica cornice

che gli alunni della scuola dell’infanzia CEP SUD e CEP NORD, delle classi prime

della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “ L. Montini” , il 15 dicembre 2022,

presso la Fondazione Cultura Molise – Palazzo Ex GIL- in via Muricchio, n° 15,

presenteranno, due spettacoli “BUON NATALE … IN CONTINUITA’ “ e “IL

DONO DEL NATALE”.



La manifestazione, organizzata nell’ambito del progetto Continuità – classi ponte, sarà

un’occasione per stare piacevolmente insieme e motivo di scambio di auguri,

all’insegna del canto, del ballo e della recitazione in cui gli unici protagonisti saranno

i bambini!



Il filo invisibile che lega la storia è la fantasia. Ci vuole davvero poco a realizzare una

festa di luci e di colori, basta lasciarsi trasportare dai ritmi allegri e coinvolgenti dei

canti senza dimenticare la realtà e l’impegno quotidiano per migliorare noi stessi e il

mondo in cui viviamo. Coraggio e resilienza sempre, anche a Natale.

I bambini aspettano a teatro per augurare buone festività a tutti!