La scuola di recitazione della Compagnia Stabile del Molise riapre i battenti

La scuola di recitazione della Compagnia Stabile del Molise, diretta Raffaello Lombardi, riapre le iscrizioni ai corsi 2022/2023 nelle sedi di Campobasso, Termoli e Vasto. Anche quest’anno si prospettano corsi appassionanti e stimolanti rivolti ai bambini, agli adolescenti e agli adulti.

Gli incontri informativi si terranno nei seguenti giorni e orari: Campobasso martedì 4 ottobre dalle ore 18.00 (nuova sede in Via Albino, 11/13) e mercoledì 5 ottobre a Termoli alle ore 18.30 presso il MACTE in Via Giappone.

Durante gli incontri gli insegnanti presenteranno le materie di studio e le metodologie che verranno applicate durante le lezioni; i nuovi allievi avranno la possibilità di confrontarsi con gli insegnanti della scuola e con gli allievi dei corsi degli anni precedenti.

I nostri laboratori, della durata di otto mesi (novembre-giugno), sono rivolti ai bambini, ai ragazzi e agli adulti di ogni età che vogliono vivere l’esperienza del palcoscenico come percorso di crescita. Durante le nostre lezioni, attraverso lo studio del personaggio, gli allievi impareranno a superare i blocchi emotivi e ad esprimere liberamente la propria creatività. Il teatro, dunque, come strumento di analisi e conoscenza di sé nel costante lavoro di indagine sulla complessità dell’essere umano.

Particolare attenzione è dedicata al laboratorio teatrale per i giovanissimi dai 6 ai 10 anni; un percorso incentrato sul gioco, inteso come strumento di interazione, comunicazione e di sviluppo della creatività.

Altamente gratificanti sono stati i risultati raggiunti nel corso degli ultimi anni dagli allievi della scuola che si sono esibiti in più di quaranta saggi-spettacoli: Misura per Misura di William Shakespeare; Alice Underground di Andrea Cerullo; Dante in Lowfield. L’inferno al centro, adattamento e regia di Antonio Ligas, Spirito allegro di Noel Coward; La Cantatrice Calva di Eugène Ionesco; Il prezzo; The Kitchen di Arnold Wesker; Tutto Shakespeare in una notte; Al diavolo l’eredità di Paolo Starvaggi; Gli uccelli di Aristofane; Monologouache1,2,3,4&5; Le favole di Esopo; Pinocchio, Il Mago di Oz; La spada nella roccia; Zerovirgola; Le Intellettuali di Molière; La misteriosa scomparsa di W; Le Donne al Parlamento e Le Nuvole di Aristofane; Il Piccolo Principe di Antoine de Saint Exupéry; Le Cognate di M. Tremblay; Incontriamoci al parco; Il Miles Gloriosus di Plauto; Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, solo per citarne alcuni… Tutti gli spettacoli sono andati in scena presso il Teatro Savoia, l’Ex Gil, il Castello Monforte e Palazzo Cannavina di Campobasso.

Non solo teatro… ma anche tanto cinema!

Nella nostra scuola, infatti, al termine di due cicli di lezioni sulla recitazione cinematografica, sono stati realizzati due cortometraggi diretti da Simone Zeoli: “Bureaukratòs” e “At the end of horizon”; tale esperienza ha consentito agli allievi di vivere il set e di sperimentare le tecniche dell’interpretazione cinematografica. Inoltre, alcune produzioni hanno attinto dal nostro bacino di allievi per ricoprire diversi ruoli in film girati in Molise.

Per questo motivo, di notevole interesse è stato lo spettacolo Il Prezzo: tre allievi del corso di sceneggiatura, tenuto da Simone Zeoli presso la nostra scuola, hanno scritto soggetto e sceneggiatura del cortometraggio che ha fatto da prequel allo spettacolo teatrale, interpretato dalle undici allieve-attrici del II e III anno. Un vero laboratorio di commistione tra cinema e teatro.

I nostri allievi, ormai tantissimi e di tutte le età, vengono spesso scelti da produzioni nazionali e regionali per partecipare a progetti cinematografici ed artistici.

La Compagnia Stabile del Molise continua il suo percorso di formazione teatrale ed artistica, avviato nel 2010, con rinnovato slancio e determinazione grazie alla costante collaborazione con un gruppo affiatato di insegnanti, formati nelle più importanti scuole di recitazione di cinema e teatro d’Italia, che ogni anno aggiungono qualità al percorso formativo degli allievi. La novità dell’ultimo anno è stata l’introduzione di alcune lezioni di musical, canto e teatro-canzone da parte dell’attore-performer Nico Di Crescenzo che vanta la sua partecipazioni in alcuni dei più importanti musical italiani come Billy Elliot, Full Monty presso il Teatro Sistina di Roma e varie collaborazioni con Massimo Venturiello e la cantante Tosca.

Il gruppo dei nostri insegnanti, tutti laureati o diplomati presso le maggiori Università e Accademie d’Arte italiane, è composto dall’attore-doppiatore Raffaello Lombardi che ha frequentato l’ERT di Modena e il Dams di Bologna (recitazione), dal regista Antonio Ligas, laureato presso l’Accademia Nazionale d’Arte drammatica Silvio d’Amico (recitazione dizione e tecnica vocale), dalla danzatrice Alisia Ialicicco (danza e movimento scenico), laureata presso l’Accademia Nazionale di Danza (Roma) coreografa e direttrice artistica della compagnia di danza ANAM, Giorgia Berardi, laureata in Cinema presso la Sapienza di Roma che terrà interessanti lezioni sulla Storia del Cinema e del Teatro, Andrea Cerullo, laureato in Cinema presso La Sapienza di Roma (Fondamenti dello spettacolo e Linguaggi della comunicazione), Viviana Lalli (trucco), Simone Zeoli laureato in cinema presso l’Università di Pisa (recitazione cinematografica) e Sandro Mastrostefano, costumista di cinema, opera e teatro (portamento e costume).

Numerosissimi i progetti teatrali e cinematografici previsti per l’anno accademico 2022-2023 che coinvolgeranno gli allievi della scuola dai più piccoli ai più grandi nel segno dell’arte della recitazione, della cultura e della crescita personale.

Quest’anno la Compagnia Stabile del Molise rilancia con l’apertura dei corsi a Campobasso in una nuova, bellissima sede posta al centro di Campobasso, adiacente al parcheggio dell’ex stadio Romagnoli, dove prossimamente verranno organizzati vari spettacoli teatrali, musicali e incontri letterari. L’obiettivo per la nuova sede di Campobasso è quello di farla diventare un punto di incontro e di creazione artistica non solo per gli allievi ma per quanti abbiano voglia di confrontarsi sull’arte con progetti che segnino la crescita culturale del capoluogo molisano. Continua inoltre a Vasto la collaborazione in sinergia con l’ormai famosa e consolidata Music Player Academy MPA, dove i corsi di recitazione quest’anno si svolgono nell’ampio teatro Il Grido preso in gestione del direttore artistico della MPA Piero Garone.