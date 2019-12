La scuola di Casacalenda si apre al territorio, successo per l’open day

Open day all’Istituto Comprensivo di Casacalenda. Questa mattina, venerdì 13 dicembre, presso la sede di via Kennedy – che ospita la Secondaria di primo grado – alunni e docenti hanno incontrato le famiglie che, con puntualità, hanno risposto all’appello.

Una mattinata riuscita alla perfezione, un momento per valorizzare al meglio le potenzialità e le capacità di ogni singolo studente: sono stati loro, infatti, i veri protagonisti di questo evento pensato per mostrare al territorio la vera anima della scuola. La giornata è arrivata a conclusione di un lungo percorso organizzativo, che ha visto impegnati fianco a fianco studenti e docenti nella realizzazione di laboratori, che hanno abbracciato le varie discipline: dalla geografia all’arte, passando per esperimenti di chimica e momenti dedicati allo sport, nonché al teatro.

Non è mancato, come da tradizione, il mercatino di Natale in cui i ragazzi hanno esposto le proprie realizzazioni artistiche create per l’occasione. Dopo una prima parte della giornata dedicata agli ultimi preparativi ed alle prove del coro, ed in attesa che si concludessero le Olimpiadi Matematiche del Mediterraneo, sotto la supervisione di Filomena Giordano, dirigente scolastico, alle 11.30 le famiglie hanno potuto toccare con mano l’impegno dei propri figli.

Lungo i corridoi della scuola sono state allestite varie postazioni, ognuna delle quali ha ‘ospitato’ il laboratorio realizzato da un gruppo di studenti. C’è stato chi si è cimentato nella realizzazione di un cartellone per illustrare le varie lotte tra romani e barbari, chi ha riprodotto le varie nazioni europee, altri invece si sono impegnati in un piccolo esperimento di chimica, c’è chi invece ha realizzato un gioco da tavolo per scoprire le bellezze della città di Firenze. Allestito un banchetto per offrire ai presenti un’esperienza 3D con i visori ottici.

Un piccolo tour alla scoperta della didattica e delle varie metodologie utilizzate per la realizzazione dei lavori, che sono stati illustrati ai ‘più grandi’ proprio dai ragazzi, alcuni dei quali sono stati impegnati nella gestione di un piccolo mercatino natalizio. Un momento per uscire fuori dalla logica della classe e condividere ciò che a scuola si fa con le proprie famiglie. Ciliegina sulla torta è stato il concerto finale, un momento per chiudere in bellezza la mattinata ed augurare un sereno Natale a tutti i presenti sulle note delle più celebri canzoni di sempre.