La Scuola d’Estate. “Muoviti Muoviti”. Il “Progetto siamo Noi”

Il periodo estivo, caratterizzato dalla sospensione delle attività scolastiche, può rappresentare un’opportunità per i bambini che possono sperimentarsi in proposte diversificate ed innovative, forme diverse di aggregazione in contesti anche nuovi e all’aria aperta. Per le famiglie la ricerca di centri estivi, adeguati alle esigenze della famiglia e alle inclinazioni dei bambini e dei ragazzi, può rivelarsi difficoltosa perchè non esiste un “luogo” unico dove poter reperire le proposte offerte dai diversi soggetti, pubblici o privati, del territorio.

Compito del Nostro I.C. è garantire delle proposte formative e innovative per i suoi giovani cittadini, offrendo alle famiglie un ampia gamma di attività tra cui scegliere, valorizzando i soggetti che promuovono le diverse proposte ponendosi come interlocutore per sostenere e per mettere in rete i diversi soggetti coinvolti.

Considerata la complessità dell’intera progettualità sono state realizzate diverse fasi progetto, una per ogni attività intrapresa e/o soggetto coinvolto, di seguito elencate:

Sezione Scuola Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Sportivo; “Summer College Sport in English Language”;

ASD J-Sport Associazione Sportiva Dilettantistica Scolastica.

Finalità

Lo scopo è quello di offrire alle famiglie e ai giovani una proposta completa che tenga conto di quanto offerto fino ad ora negli anni e lo ampli con delle proposte innovative dei contenuti, dei luoghi utilizzati e di tempi di realizzazione.

Il progetto mira dunque a valorizzare e potenziare le esperienze già presenti nel territorio, diffondendo in modo organico le diverse proposte formative e di arricchimento delle consuete attività ludico educative integrandole anche con attività all’aria aperta. Particolare attenzione sarà riservata alla elaborazione di azioni per la fascia di alunni/e della Scuola Primaria, interni ed esterni al Ns I.C. Destinatari

Come indicato nelle singole schede progetto i destinatari individuati sono:

• i bambini/e residenti nel Quartiere San Giovanni, nel Comune di Campobasso e quelli limitrofi (2010-2015) Azioni

Mappatura

• delle offerte presenti nel territorio comunale nelle estati precedenti;

• delle risorse del territorio inerenti opportunità socio/educative, culturali, ricreative e naturalistiche nonchè luoghi che potrebbero risultare interessanti al fine dell’ampliamento dell’offerta. Elaborazione del Progetto Realizzazione del Progetto

“Summer College Sport in English Language”

Progetto Sperimentale in due fasi Giugno e Settembre

Prevede lezioni di:

· Laboratorio di Psicomotricità Base ed Avanzata;

· Svilippo delle Capacità Condizionali e Coordinative;

· Elementi Fondamentali della Ginnastica Educativa;

· Scienze Corpo Umano ed Alimentazione;

· Lo sport in Inglese.

Tutte le Lezioni si svolgeranno in lingua inglese ed a Ritmo di Musica.

Staff Tecnico:

· Prof. Vincenza Fusco Genoino Referente Progetto e Docente I.C. Jovine;

· Dott.ssa Giulia Milone Laureata in Scienze Motorie, Specilizzata in Biologia-Nutrizionista, Docente Secondaria di 1° Matematica e Scienze, Diplomata Conservatorio ed in Lingue Straniere: Inglese.

Summer College potrà anche essere utile come Aggiornamento per tutte le Docenti del Ns I.C. Interessate a frequentare le lezioni, senza soluzione di continuità, per tutta la settimana.

Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2020/21 della Scuola Primaria, che, questa Istituzione Scolastica, nell’ambito dell’iniziative relative al Piano Scuola Estate, ha deliberato l’attuazione di un Progetto denominato

Summer College

“Sport in English Language”.

Il progetto consiste in attività sportive e motorie residenziali da svolgere durante la settimana dal 14 al 19 Giugno, ovvero dal lunedì al sabato, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso l’ impianto Sportivo Scolastico, con Spettacolo Finale.

La partecipazione degli alunni non comporta alcun onere finanziario a carico delle famiglie. Le attività saranno completamente offerte a titolo gratuito da parte della scuola.

Il modulo di adesione dovrà essere riconsegnato ai docenti di classe o direttamente presso gli Uffici Amministrativi dell’Istituto improrogabilmente entro e non oltre il giorno venerdì 12 giugno 2021, alle ore 12.00, utilizzando il modulo allegato (SCARICA QUI IL PDF)